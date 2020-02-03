"Şiddet planı uydurdu!"

Olaylı bir şekilde boşanan Johnny Depp ile Amber Heard cephesinde yaşanan şiddetin Heard’ün iddia ettiği gibi olmadığını ortaya koyan ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Depp’in avukatı da sessizliğini bozdu.

Amber Heard’ün, Johnny Depp’e fiziksel şiddet uyguladığını itiraf ediyor gibi göründüğü ses kayıtlarının ardından Depp cephesinden ilk tepki avukatı Adam Waldman’dan geldi.

İngiliz yayın kuruluşu Mirror’a konuşan Adam Waldman, Amber Heard’ün ünlü aktöre ‘seri olarak şiddet uyguladığını’ ve bunun üstünü örtmek için ‘ayrıntılı şiddet planını uydurduğunu’ söyledi.

Waldman, Depp’in şiddetten kaçınmak için ayrılmayı düşünmesi üzerine Heard’ün bu ‘plana’ başvurduğunu iddia etti.

Ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ‘#Justiceforjohnnydepp’ (Johnny Depp için adalet) etiketiyle başlatılan kampanyaya işaret eden Waldman, “Onları haber yapmayı redden bir medyaya yıllarca gerçekleri adeta yağdırdık. Sonunda insanlar kanıtları gördüğü ve onu talep ettiği için #Justiceforjohnnydepp ortaya çıktı” dedi.