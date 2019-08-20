ŞİDDETE DAYANAMADI, SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Hamitköy’de Christopher Osemudiaman, kız arkadaşını önce yumrukladı daha sonra da inşaat demiri ile dövdü. Şiddete karşı dayanamayan kız arkadaşı ise Osemudiaman’ı bıçakladı



Lefkoşa’da tartıştığı kız arkadaşını önce yumruklayan daha sonrada inşaat demiri ile döven zanlı Christopher Osemudiaman tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Emre Tosun, olayla ilgili bulguları aktardı. Tosun, huzurda bulunan zanlı Christopher Osemudıaman’ın "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarına methaldar olduğunu anlattı. Tosun, zanlının 18.08.2019 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Hamitköy'de bulunan Sedyil apartmanı No: 3 Meltem sokak adresinde bulunan ikametgâhın yatak odası içerisinde sözlü olarak tartışmaya başladığı kız arkadaşı Leticia Akwueh Nkemdilim’in sağ gözüne yumruk vurup saçlarından çekmek sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra umumi bir yer olan Meltem Sokak üzerinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 91 cm ve 60 cm uzunluğunda iki adet inşaat demiri ile adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak sureti ile adı edileni yaraladığını anlattı. Konu demirlerin olay yerinde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyleyen Tosun, zanlının aleyhinde yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığını belirterek, aktif öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.





Christopher Osemudiaman

KIZ ARKADAŞ OMUZUNDAN BIÇAKLADI

Zanlı Leticia Akwueh Nkemdilim’in, aralarında çıkan tartışma neticesinde erkek arkadaşı olan Christopher Osemudıaman’ı tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 11.5 cm toplam uzunluğu 22 cm olan mavi siyah renk saplı bıçağı sol arka omzuna sokarak yaraladı. Polis, zanlının aleyhinde yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığını belirterek, aktif öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



