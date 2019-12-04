ŞİDDETLE 500 DOLAR ALDILAR!

Yeni Bakış'tan Gazme Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da, Nijerya uyruklu Cletus Okhu Akhua ile Moshood Abiola Adesina isimli kişiler, yine Nijerya uyruklu bir kişiden şiddetle 500 Dolar aldıkları iddiasıyla tutuklandı. “Soygun”, “Şiddet tehdidi” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Akhua ve Adesina aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

“Sen zenginsin bize para vereceksin”

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlı Cletus Okhu Akhua ile Moshood Abiola Adesina’nın 2 Aralık 2019 tarihinde, Nijerya uyruklu bir kişinin evine giderek müştekiye “Sen zenginsin. Bize para vereceksin. Vermezsen seni döveriz ve rahat bırakmayız” diyerek 500 Dolar istediklerini ve müştekiye hesap numaralarını vererek yanlarında müştekinin hesaplarına konu parayı göndermesini sağladıklarını açıkladı. Zanlıların 3 Aralık 2019 tarihinde tespit edildiğini belirten Çebi, kamera görüntülerinden zanlıların yanında 1 kişinin daha olduğunun tespit edildiğini ve konu kişinin de arandığını açıkladı. Çebi, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.