"ŞİDDETLE KINIYORUZ!

Güzelyurt Mahalli Barosu, 22 Ocak olayları ve dün Mahkeme huzurunda vuku bulan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Güzelyurt Mahalli Barosu’nun yazılı açıklaması şöyle:

"22 Ocak 2018 tarihinden beridir gelişen bir seri olayı ve bu olaylar neticesi yargı huzuruna taşınan meselelerin bir grup tarafından çeşitli platformlarda ve özellikle sosyal medyada demokratik toplumun vazgeçilmez bir unsuru olan bağımsız yargıya karşı eleştiri sınırlarını aşar şekilde, tehditkar ve saygısızca saldırı yapılmakta olduğunu endişe ve üzüntü içerisinde gözlemlemekteyiz.

Her şeyden önce yargı bağımsızlığına ve görevleri adaleti gerçekleştirmek olan tüm yargı mensuplarına karşı yapılan bu çeşit her türlü saldırının karşısında olduğumuzu ve bağımsız yargıya sahip çıkmayı bir meslek örgütü ve keza yargının en önemli bacaklarından biri olan avukatlar olarak görev bildiğimizi bildirir, bu tür saldırıların bir hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu vurgularız.

birlikte 7 Şubat 2018 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinde görüşülmekte olan bir davanın, meslektaşlarımız tarafından takip edilmekte olduğu bir esnada, görevi milleti temsil etmek olan bir milletvekili tarafından, mahkeme salonu içerisinde bulunan özellikle kadın meslektaşlarımıza karşı yapılan sözlü saldırıyı şiddetle kınadığımızı ve yargının bir bacağını oluşturan avukatlara karşı kendi evlerinde gerçekleştirilen bu saldırıyı kabullenmenin kesinlikle mümkün olmadığını bildiririz. Bununla birlikte yapılan saldırının sadece orada bulunan kadın avukatlara karşı mesleki vasıfları dolayısı ile değil birer vatandaş olarak da yapılmış olduğunun unutulmaması gerektiğine olan inancımızı paylaşmak isteriz.

Dolayısı ile biz Güzelyurt Mahalli Barosu olarak bağımsız yargıya ve yargının tüm üyelerine karşı olduğu gibi vatandaşlarımıza ve onların haklarına karşı yapılan her türlü saldırı ve tehdidin karşısında olduğumuzu ve bunlara karşı her türlü tedbirin alınması ve mücadelenin verilmesi gerektiğine olan inancımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

Güzelyurt Mahalli Barosu Yönetim Kurulu adına

Güzelyurt Mahalli Baro Başkanı

Mehtun Muslu