ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLDU!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar yollara devrilirken, deniz ulaşımını da aksattı. Dün akşam saatlerinde Girne’de Zeytinlik köyü yolunda fırtına nedeniyle yola devrilen ağaç trafiği bir süre etkilerken, yaşanan aksaklığa Girne itfaiye ekipleriyle Girne Belediyesi ekipleri müdahale ederek yolun açılmasını sağladılar.



