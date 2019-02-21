Şiddetli karın ağrısıyla kendini belli ediyor!

DIŞ GEBELİK NEDİR, NEDEN OLUR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ



Dış gebelik, döllenmiş bir yumurtanın rahim içi dışında bir yere yerleşmesidir. Peki, dış gebelik neden olur? Belirtileri nedir, tedavisi nasıl yapılır? Dış gebelik hakkında merak edilenleri uzmanlardan öğrendik. Her 100 hamilelikten birinde dış gebelik görüldüğünü belirten Dr. Alev Özdemir Karabağ, kimlerin dış gebelik riski taşıdığını ve dış gebelik tanısının nasıl konulduğunu açıkladı. Dış gebelik genellikle fallop tüplerinin iltihaplanması, zarar görmesi ya da şeklinin bozulması nedeniyle meydana gelir.

KİMLER DIŞ GEBELİK RİSKİ TAŞIR?

Dış gebelik; hormonal dengesizlikler ya da anormal cenin gelişimi durumunda rol oynayabilir. Ayrıca pelvik enfeksiyon, daha önce yaşanan dış gebelik, uygunsuz şartlarda yapılan kürtaj, geç anne olma, sigara kullanımı, kronik kadın hastalıkları ve doğuştan hasarlı tüpler de dış gebeliğin gelişmesine neden olabilir.

DIŞ GEBELİK TANISI NASIL KONUR?

Dış gebelik kanama, ağrı vb. belirtiler verebileceği gibi hiçbir belirti vermeden de görülebilir. Bu gibi durumlarda erken teşhis için gebelikten şüphe etmek ve düzenli doktor kontrolleri çok önemlidir. Jinekolojik muayenedeki bazı özellikler (şiddetli karın ağrısı, ele gelen kitle), ultrasonografide batın içi kanama, ektopik gebelikle ilgili bir yapı tespiti, kanda BhCG ve laparoskopi yapılması tanıya varmada çok önemlidir. Dış gebelik tanısını erken koyarak henüz tüp hasar görmeden kapalı cerrahi operasyon veya ilaç ile tedavi edilebilir. Ancak yine de tüp hasar görebilir ve yeni bir gebelikte bu durum yüzde 10-15 tekrarlayabilir. Bu sebeple geçirilmiş dış gebelik hikâyesi olan kadınların yeniden gebe kaldıklarında zaman geçirmeden jinekologları tarafından değerlendirilmeleri gerekir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Esra Çabuk Cömert ise dış gebelik belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

DIŞ GEBELİĞİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Öncelikle dış gebelik düşünebilmek için adet gecikmesi olmalı, sonrasında ise bakılan kan değerinde bhcg değeri pozitif gözükmelidir.

• Doktora gittiğinizde kan değeriniz yüksek olmasına rağmen gebelik gözükmediyse

• Eş zamanlı olarak çok ağrınız varsa

• Çok ciddi karın hassasiyetiniz varsa

• Bir de kahverengi kırmızı renkte hafif lekelenmeleriniz varsa dış gebelik ihtimaliniz yüksektir

. • En önemli saptadığımız durumlardan biri kandaki gebelik testi ve progesteron testidir. 20'nin üstünde progersteron değeriniz varsa dış gebeliği dışlayabiliriz. Eş zamanlı bakılan usg’da da %60-70 oranında dış gebelik gözükebilir. DIŞ

GEBELİK TEDAVİSİ NEDİR?

• Dış gebelikte tedavi protokulü, hastanın kan değeri ve ultrason bulgularına göre değişebilir.

• İlaçla tedavi yöntemleri olduğu gibi, cerrahi olarak uygulanan metotlarda mevcuttur.

• Burada doktorunuzun size önerdiği tedavi yöntemlerinden birini bir an önce seçmenizi ve kadın doğum acil konularından biri olarak kabul edilen dış gebelik durumundan bir an önce kurtulmanız için çabuk karar vermenizi öneririm.



