Şiddetli Regl Sancıları Hastalık Habercisi mi?

Kadın olmak zordur özellikle de regl dönemlerinde… Kasıktan karna doğru yayılan keskin ağrı kimi zaman adet öncesinde kimi zamansa adetin ilk günlerinde kendini belli eder. Birçok kadın için işkenceye dönüşen regl dönemi ağrıları, çoğu zaman normal karşılansa da bir hastalığın da belirtisi olabilir. Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gamze Baykan, regl sancıları hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Kadınların %60’ı adet sancıları çekiyor

Regl döneminde bazen kanamadan önce başlayan, kanamanın yoğun olduğu günlerde daha çok hissedilen, karında ve rahim bölgesinde kramplar şeklinde ortaya çıkan sancıya denir. Regl sancısı sırasında hissedilen kramplara; mide bulantısı, ishal, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, bel ve sırt ağrısı, yorgunluk, grip gibi hisler de eşlik edebilir. Özellikle migreni olan hastalarda baş ağrılarında artış olabilir. Yine bu dönemde; iş ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen sinirlilik, uykusuzluk ve konsantrasyon kaybı meydana gelebilir.

Yapılan araştırmalarda kadınların %50 - 60’ı regl döneminde şiddetli ya da hafif ağrı duyduğunu ve yaklaşık %25’i bu süreçte yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiğini, öğrenciler ise okul başarılarının düştüğünü söylemektedir. Özellikle okul çağındaki genç kızlarda regl sancısı daha yaygın olarak görülür.

Regl sancısının oluşma sebepleri nelerdir?

Regl döneminde, rahim içerisindeki kanamanın kontrollü bir şekilde atılması için rahim daralır ve burada üretilen prostaglandin adı verilen kimyasallar kasılmalara yol açar. Buna bağlı olarak rahme giden kan akımı ve oksijen azalır, böylece ağrı hissedilir. Rahim kasılmaları, regl gören her kadında olur ancak bazı kadınlar bu kasılmaları ağrı şeklinde hissederler. Bu farklılık kişinin ağrı algısı, sosyal düzeyi ve eğitiminin yanı sıra psikolojik ya da genetik faktörlerle de ilişkilidir.

Adet sancıları doğum yaptıktan sonra geçer mi?

Bazı kadınlarda gebelik ve emzirme sırasında değişen hormonlar nedeniyle, regl sancıları gebelikten hemen sonraki dönemde azalma gösterebilir. Doğum yapma sayısı arttıkça ağrıların azalma olasılığı da artar. Ancak çikolata kistine bağlı regl ağrıları olan kadınlarda bir süre sonra sancılar yine eski düzeyine çıkabilir.

Evlenince adet sancısı azalır mı?

Birçok kişi çevresinden evlenince regl sancılarının geçeceği ile ilgili bilgiler duymuştur. İlerleyen yaşla birlikte sancı şiddeti ve sıklığı azalmaktadır fakat evlenince regl sancısının azalacağı yanlış bir bilgidir.

Regl sancısına ne iyi gelir?

Ağrının sebebi genellikle rahim bölgesine yeterince oksijen gitmemesi olduğundan, bölgedeki kan dolaşımını hızlandıracak her şey regl sancısına iyi gelecektir.