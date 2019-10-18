ŞİDDETLİ YAĞIŞ GİRNE'Yİ VURDU!

Girne’de dün öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle bazı yolları su kapladı, bazı araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı



Girne’de dün etkili olan sağanak yağmur, birçok noktada su birikintisi ve taşkına yol açtı, bazı noktalarda ise sele dönüştü.





Kısa sürede etkili olan yağış, özellikle ‘Ordu Pazarı’ bölgesinde sele dönüştü, suyun denize doğru hızla aktığı belirtildi.





Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sadece bazı bölgelerde taşkınların yaşandığını, belediye ekiplerinin bölgeleri gezerek müdahalede bulunduklarını söyledi.



Güngördü, “Yaşanan ciddi bir sorun bilgimize gelmedi” dedi



