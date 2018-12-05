ŞİDDETLİ YAĞIŞ LAPTA-KARŞIYAKA VE ALSANCAK'I ETKİSİ ALTINA ALDI

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre şiddetli yağış Karşıyaka-Lapta ve Alsancak bölgesinde etkili oluyor.

Görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düşmektedir.

Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.