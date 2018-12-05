ŞİDDETLİ YAĞIŞ LAPTA-KARŞIYAKA VE ALSANCAK'I ETKİSİ ALTINA ALDI
Şiddetli yağış Karşıyaka-Lapta ve Alsancak bölgesinde etkili oluyor
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre şiddetli yağış Karşıyaka-Lapta ve Alsancak bölgesinde etkili oluyor.
Görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düşmektedir.
Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Etiketler : Karşıyaka-Lapta, şiddetli yağış
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