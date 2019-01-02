ŞİDDETLİ YAĞIŞ PAZARTESİNE KADAR DEVAM EDECEK!
Meteoroloji Dairesi açıkladı!
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Meteoroloji Dairesi, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmurların pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava durumuna göre, hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecek.
Bu arada yarın ve Cuma günü rüzgarın kuvvetli, zaman zaman da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağmur
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