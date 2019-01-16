ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA FELAKETE DÖNÜŞTÜ!

Yeni Bakış'tan Melin Dobran ve Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava birçok bölgede zarar ziyana neden olurken, dereler taştı, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

Karpaz ve Gazimağusa’da etkili olan fırtına ağaçları söktü

Gazimağusa ve Karpaz bölgesinde, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar bazı ağaçların yerlerinden sökülmesine neden oldu. Şahinler köyünün hemen yanı başından geçen dere ise taştı. Derenin taşması nedeniyle sulara kapılan köpekler ise itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldılar. Bu arada Girne civarında aşırı rüzgar sonucu kopan elektrik tellerine Elektrik Kurumu ekipleri ve itfaiye müdahale etti.