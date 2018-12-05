ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SÜRÜCÜLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR!
Şiddetli yağış Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde sürücüleri olumsuz etkiliyor
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Şiddetli yağış Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde sürücüleri olumsuz etkiliyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yağış nedeniyle ciklos bölgesinde görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düşmektedir.
Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Etiketler : Girne – Lefkoşa Anayolu, Şiddet yağış
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