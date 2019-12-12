ŞİDDETLİ YAĞMUR KAZAYA NEDEN OLDU!

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarında bulunan trafik ışıklarında bu akşam üzeri saat 20.50 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi.

Şiddetli yağmurun etkili olduğu bu akşam Gazimağusa’da yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Kazaya iki araç karıştı.

Şans eseri yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

MHA