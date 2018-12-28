Kış aylarının iyice kendini hissettirmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Artan hastalıklarda birçoğumuz doktora gitmeyi tercih ederken aktarların yolunu tutan insanların sayısı azımsanacak gibi değil. Bitki çaylarının poşetli olanlarının alınması gerektiğini belirten Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, “Bu ürünlerin analizleri yapılıyor. Aktarlardan bitki çayı kesinlikle alınmamalı. Bu çayların içlerinden solucan, salyangoz gibi benzeri canlılar çıkabiliyor. Mesela rezene diye nane çayı satıyorlar çünkü fark edilmiyor. Satılan papatyalarda tıbbi papatya değil bu sebeple işe yaramıyorlar” dedi.

ŞİFA DEĞİL ZEHİR SAÇIYOR

Havaların soğumasıyla birlikte grip, nezle gibi birçok hastalık için ilaçları kullanmayalar çözümü bitkilerde arıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin başvurduğu noktalardan biri olan aktarlarda ise satılan bitki çayları analizleri yapılmadığı için şifa değil adeta zehir saçıyor. Çünkü bu karışımların ölçüsü büyük önem taşıyor.

MİDE İÇİN NANE, KABIZLIK İÇİN KETEN TOHUMU

Son zamanlarda internette yayılmış ‘Bitkilerin faydaları’ başlıklı yalan yanlış yazılar insanların kafasında karışıklıklar yaratırken gerçek bilginin gün yüzüne çıkmasına da engel oluyor. Örneğin çörek otu yağı uçucu olduğundan öğütüldükten sonra uçup gidiyor yani biz eve gelene kadar yağ gittiği için yararı da kalmıyor. Mide koruyucuları çok zararlı bunun yerine tıbbi naneyi su içine atarak tüketebiliriz akşamdan atıp sabaha kadar bekleteceğiz. Bu nanenin türü Mentha piperita yani tıbbi nane olmalı. Alırken içeriğine bakılmalı. Keten tohumu taze taze öğütülerek suyun içine koyulup 30 dakika bekledikten sonra tüketilince kabızlığa çözüm olur. Halk arasında bilinen yoğurdun içine keten tohumu atmak yanlış bir uygulama.



