Sigara içmek bu kolestrolü etkiliyor

LDL kolesterol nedir? LDL yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Kolesterol, yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir. Kolesterol beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar, karaciğer başta olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak bulunur. İki çeşit kolesterol vardır bunlar HDL ve LDL'dir. Şimdi, LDL kolesterol nedir? LDL yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Gelin hep birlikte öğrenmeye çalışalım...

Kötü kolesterol ya da düşük yoğunluklu lipoprotein olarak da adlandırılan LDL hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… LDL kolesterol nedir? LDL yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

LDL KOLESTEROL NEDİR?

LDL (adı low density lipoprotein) genellikle ‘kötü’ kolesterol olarak adlandırılan düşük yoğunluklu lipoproteinlerdir. LDL kolesterolü karaciğerde üretilen bir tür protein olmakla birlikte kan yolu ile taşınmaktadır. Bazı kişilerde damar duvarına yapışmakta ve plak denilen katmanlar oluşturmaktadır. Böylece damar sertliği ve damar tıkanıklığı gibi problemler açığa çıkabilmektedir.

LDL normal değerleri

– 100 mg/dL'den (veya 2.59 mmol/L'den) düşük olan LDL en sağlıklı seviyede demektir.

– 100 – 129 mg/dL (veya 2.59 – 3.34 mmol/L) arasındaki LDL sağlıklı ama dikkat edilmesi gereken seviyededir.

– 130 – 159 mg/dL (veya 3.37 – 4.12 mmol/L) arası LDL değeri sağlıklı sınırı aşmış demektir.

– 160 – 189 mg/dL (veya 4.15 – 4.90 mmol/L) arası LDL değeri yüksek seviyededir.

– 190 mg/dL'nin (veya 4.90 mmol/l'nin) üzerindeki LDL değeri çok yüksek seviyededir.

LDL YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

LDL yüksekliği damar tıkanıklığı ve kalp hastalıkları riskini ciddi oranda artırır. Bunun nedeni atardamar çeperinde kolesterol birikimine yol açmasıdır. Biriken kolesterol küçük çaplı damarlarda kan akışının zayıflamasına neden olur. Kalp sorunları olan kişi LDL seviyesini 100 mg/dL'nin altında tutmalıdır. Bu kişiler için ideal LDL seviyesi 70 mg/dL altıdır.

LDL kolesterol yüksekliği nedenleri:

– Sigara içmek

– Hareketsiz yaşam

– Şeker hastalığı

– Yaşlanma

– Kilolu olmak

– Trioid hastalıkları

– Genetik faktörler

– Alkol kullanmak

– Yanlış beslenme

– Stres

LDL DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

LDL düşüklüğü çoğu zaman sağlıklı bir bünyeye işaret etse de çok nadiren bir sorunun belirtisi de olabilir. Doktorlar arasında görüş birliği olmasa da, 40 mg/dL'nin altındaki LDL için düşük seviyededir denilebilir.

LDL düşüklüğü nedenleri:

– Parkinson hastalığı

– Ketojenik diyet (Karbonhidrat içermeyen diyet)