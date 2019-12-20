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SİGARA İZMARİTİ CAN ALDI!

SİGARA İZMARİTİ CAN ALDI!

Yanarak öldü!

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Bedensel hareket sorunu yaşayan 75 yaşındaki bir Rum vatandaş dün öğle saatlerinde evinde çıkan yangında yanarak öldü

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre yangına, yaşlı adamın içtiği sigaranın izmaritinin sebep olduğuna inanılıyor.

Olay yerine giden polis ve itfaiye, bedensel hareket sıkıntısı yaşadığı için evden dışarı çıkamayan adamın kömürleşmiş cesedini buldu.

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