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Sigara ve alkol kullananlar dikkat!

Sigara ve alkol kullananlar dikkat!

Sigara ve alkol kullananlar dikkat!

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Bedir, sigara kullanımı ile prostat kanseri arasındaki ilişkinin açık olduğunu belirterek, "Alkol kullanımı da prostat kanserini tetikleyici önemli bir faktördür." dedi.

Prof. Dr. Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanserinin,  prostat bezinin kötü huylu tümörü olduğunu belirtti.
 
Prostat kanserinin erkeklerde en sık gözlenen kanser türü olduğunu,  kansere bağlı ölümler arasında ikinci sırada yer aldığını ifade eden Bedir,  "Yaklaşık 6 erkekten 1'i yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma riskine  sahiptir. Prostat kanseri genellikle yavaş gelişir ve belirgin semptoma yol  açmaz. Hızlı ilerleyen prostat kanseri nadirdir.  Tanı araçlarındaki gelişmeler  ve beklenen yaşam süresinin artması tanı konulan prostat kanseri sayısını  artırmaktadır." dedi.

Bedir, prostat kanseri için en önemli risk faktörünün yaş olduğunu  dile getirerek, bu kanser türünün, 40 yaş altı erkeklerde nadiren görüldüğünü, 65  yaş üstünde ise görülme oranının arttığını söyledi.

 

 

 
Prostat kanseri tanısında muayenenin önemli olduğunu vurgulayan Bedir,  "Parmakla rektal muayenede prostatta ele gelen şişlik, sertlik prostat kanseri  açısından şüphe uyandırmaktadır. Ayrıca kanda bakılan prostat spesifik antijen  (PSA) testinde yükseklik tespit edilmesi diğer önemli bir bulgudur. Prostat  kanseri  şüphesi olan hastalarda tanı prostat biyopsisi ile konulmaktadır.  Hastalığın evresi seçilecek tedavi açısından önem taşımaktadır." diye konuştu.
 
"Sağlıklı beslenme önemli"
 
Prof. Dr. Bedir, prostat kanserinden korunma yöntemleri arasında ilk  akla gelenin sağlıklı beslenme olduğunu ifade etti.
 
Beslenmede, hayvansal yağlar yerine bitkisel yağların tercih  edilmesinin önerildiğini belirten Bedir, şöyle devam etti:
 
"Doymuş yağlar, birçok kanserde olduğu gibi prostat kanserinde de  etkilidir. Bunun yerine çoklu doymamış yağ asitleri tercih edilmelidir. Ayrıca  yumurta, et ve süt ürünlerinin azaltılması önerilmektedir. Et ve süt ürünlerinin  tüketimi haftada 2 ve daha az olarak tavsiye edilmektedir. Özellikle kırmızı et  ve işlenmiş et ürünlerinin tüketilmesi birçok kanser türüne benzer şekilde  prostat kanseri gelişiminde de suçlanmaktadır. Süt ve süt ürünleri prostat  kanserinde hücre çoğalmasını hızlandırmakta olup, günlük alımının  sınırlandırılması önemlidir. Hayvansal proteinler yerine bitkisel proteinlerin  tüketilmesi prostat kanseri gelişim riskini azaltacaktır. Kızarmış yiyecekler,  içerdiği teratojenik etkenlerden dolayı prostat kanseri açısından risk  taşımaktadır."
 
Bol likopen içeriğinden dolayı domates tüketiminin önemli olduğunu  vurgulayan Bedir, olgunlaşmamış ya da zeytinyağı ile pişirilen domateste daha  fazla oranda likopen ortaya çıktığını söyledi.
 
Prof. Dr. Bedir, sebze ve meyve tüketimi ile D vitamini açısından  zengin beslenmenin prostat kanserinden koruduğunu, E vitamini ve selenyum  desteğinin de prostat kanserini önlediğini gösteren bazı çalışmalar olduğunu dile  getirdi.
 
 "Sigara tüketimi hastalığın seyrini hızlandırmaktadır"
 
Prof. Dr. Bedir, sigara ve alkol kullanımının hastalığa etkisi  hakkında da bilgi verdi.
 
Sigara kullanımı ile prostat kanseri arasındaki ilişkinin aşikar  olduğunu aktaran Bedir, şunları kaydetti:
 
"Sigara, aynı zamanda prostat kanseri tanısı alan hastalarda  hastalığın seyrini hızlandırmaktadır.  Aynı zamanda, alkol kullanımı da prostat  kanserini tetikleyici önemli bir faktördür. Sigara ve alkol kullanımı yerine  yapılacak düzenli egzersizin prostat kanseri gelişimini büyük ölçüde önlediği bir  gerçektir.
 
Yaşam tarzı değişiklikleri yapılmasının yanında hem prostat  kanserinden korunmak için hem de gelişmiş olan prostat kanserinin erken tanısında  düzenli takip oldukça önemlidir. Ailesinde prostat kanseri olanlarda 45 yaşından  sonra, herhangi bir aile hikayesi olmayanlarda ise 50 yaşından sonra PSA ölçümü  ve parmakla rektal muayene yapılması mutlaka önerilmektedir."

 

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