Sigaranın zararlı etkisini azaltıyormuş!

Vervavin bitkisinin faydaları
Eski çağlardan bu yana günümüze kadar gelen vervavin bitkisinin sağlık için inanılmaz faydaları bulunmakta… Vervavin bitkisi sindirim sistemi başta olmak üzere bir çok sağlık sorununa iyi geliyor.
Vervavin tarih boyunca Persler, Romalılar, Mısırlılar ve İskandinavyalılar tarafından kullanıldı.
Ayrıca Hipokrat’ın Vervain'i ateşli hastalıklarda ve veba için kullandığı söylenir. Aynı zamanda sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır.
İşte vervavin bitkisinin faydaları…