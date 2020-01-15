SIĞINMACILAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik ekipleri, Yeşilırmak’ın yaklaşık bir deniz mili açığında bir tekne içerisinde yaşları 20 ile 40 arasında değişen 34 Suriyeli erkek sığınmacı tespit etti. Sığınmacıların Güney Kıbrıs Rum kesimine gitmek üzere Mersin’den yola çıktığı öğrenildi. Güzelyurt Adli Şube ekipleri tarafından ifade vermek üzere Lefke ve Güzelyurt karakollarına götürülen sığınmacılar bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Güzelyurt Kaza Mahkemesi sığınmacılara 2 gün tutukluk emri verdi.