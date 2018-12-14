SİGORTA EMEKLİLERİ BUGÜN ÖDENİYOR!

Sigorta emeklilerinin 13. Maaşları bugün ödeniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sigortalı emeklilerin maaşlarının bugün ödeneceğini açıklamış, yaklaşık 37 bin kişinin ödeneceğini belirtmişti.

Kamu çalışanları ise 13. Maaşlarını 20 Aralık Cuma gün alacak.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili açıklamaları sırasında Kamudan maaş alanların 13’üncü maaşlarının 20 Aralık Perşembe günü ödeneceğini açıklamıştı.