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SİGORTA PRİMLERİ DEĞİŞTİ!

SİGORTA PRİMLERİ DEĞİŞTİ!

Sigortalıların prime esas kazanç alt ve üst sınırları açıklandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi, sigortalıların prime esas kazanç alt ve üst sınırlarının yeniden belirlendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları, 1 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, alt sınırda günlük 78.84 TL ve aylık 2,365 TL; üst sınırda ise günlük 551.84 TL ve aylık 16,555 TL oldu.

Daha önce prime esas kazanç alt sınır aylık 2,175 TL, üst sınır da 15,225 TL olarak uygulanıyordu.

 

GELİR  BASAMAKLARI (16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası)
    
 Basamaklar01/07/2017'den itibaren01/03/2018'den itibaren
 Uygulanmakta OlanUygulanacak yeni
 GELİR BASAMAKLARIGELİR BASAMAKLARI
 18-30 YAŞ 1               2.175                  2.365   
2               2.867                  3.118   
3               3.156                  3.432   
4               3.390                  3.686   
5               3.666                  3.986   
6               4.105                  4.464   
7               4.365                  4.746   
8               4.713                  5.125   
9               4.922                  5.352   
 10               5.479                  5.958   
 11               5.758                  6.261   
 12               6.131                  6.667   
 13               6.707                  7.293   
 14               7.272                  7.907   
 15               7.691                  8.363   
 16               8.449                  9.187   
 17               8.947                  9.729   
 18               9.595                10.433   
 19             10.225                11.118   
 20             10.875                11.825   
 21             11.745                12.771   
 22             12.615                13.717   
 23             13.485                14.663   
 24             14.355                15.609   
 25             15.225                16.555   
    
    
 SOSYAL  GÜVENLİK  YASASI
    
01/01/2008 tarihi itibarıyle yürürlüğe giren 73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında
çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst 
sınırlar, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi'nin 11/2018 sayı ve 28/03/2018 tarihli kararı ile 01/03/2018 
tarihinden geçerli olmak üzere;  
    
         (a)ALT SINIRI`nın        Günlük         78.84 TL ve 
                                                                 Aylık        2,365.-   TL
    
         (b)ÜST SINIRI`nın       Günlük     551.84 TL ve 
                                                                   Aylık      16.555.-   TL
    
olarak  belirlenmiştir.  
    Not: Bu duyuru tüm işveren ve iş sahiplerine ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan
sigortalılara gerekli tebligat yazılı olarak yapılmış sayılacaktır.
    Daha fazla bilgi Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliklerinden edinilebilir.
    
   GELİR  BASAMAKLARI 
    
 Basamaklar01/07/2017'den itibaren01/03/2018'den itibaren
 Uygulanmakta OlanUygulanacak Olan
 GELİR BASAMAKLARIGELİR BASAMAKLARI
 1               2.175                  2.365   
 2               2.862                  3.112   
 3               3.551                  3.861   
31 VE YUKARI4               4.237                  4.607   
5               4.922                  5.352   
6               5.610                  6.100   
7               6.297                  6.847   
8               6.984                  7.594   
9               7.671                  8.341   
10               8.358                  9.088   
11               9.043                  9.833   
12               9.729                10.579   
13             10.418                11.328   
14             11.103                12.073   
15             11.791                12.821   
16             12.478                13.568   
17             13.165                14.315   
18             13.851                15.061   
19             14.538                15.808   
20             15.225                16.555 
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