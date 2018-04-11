SİGORTA PRİMLERİ DEĞİŞTİ!
Sigortalıların prime esas kazanç alt ve üst sınırları açıklandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi, sigortalıların prime esas kazanç alt ve üst sınırlarının yeniden belirlendiğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları, 1 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, alt sınırda günlük 78.84 TL ve aylık 2,365 TL; üst sınırda ise günlük 551.84 TL ve aylık 16,555 TL oldu.
Daha önce prime esas kazanç alt sınır aylık 2,175 TL, üst sınır da 15,225 TL olarak uygulanıyordu.
|GELİR BASAMAKLARI (16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası)
|Basamaklar
|01/07/2017'den itibaren
|01/03/2018'den itibaren
|Uygulanmakta Olan
|Uygulanacak yeni
|GELİR BASAMAKLARI
|GELİR BASAMAKLARI
|18-30 YAŞ
|1
|2.175
|2.365
|2
|2.867
|3.118
|3
|3.156
|3.432
|4
|3.390
|3.686
|5
|3.666
|3.986
|6
|4.105
|4.464
|7
|4.365
|4.746
|8
|4.713
|5.125
|9
|4.922
|5.352
|10
|5.479
|5.958
|11
|5.758
|6.261
|12
|6.131
|6.667
|13
|6.707
|7.293
|14
|7.272
|7.907
|15
|7.691
|8.363
|16
|8.449
|9.187
|17
|8.947
|9.729
|18
|9.595
|10.433
|19
|10.225
|11.118
|20
|10.875
|11.825
|21
|11.745
|12.771
|22
|12.615
|13.717
|23
|13.485
|14.663
|24
|14.355
|15.609
|25
|15.225
|16.555
|SOSYAL GÜVENLİK YASASI
|01/01/2008 tarihi itibarıyle yürürlüğe giren 73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında
|çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst
|sınırlar, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi'nin 11/2018 sayı ve 28/03/2018 tarihli kararı ile 01/03/2018
|tarihinden geçerli olmak üzere;
|(a)ALT SINIRI`nın Günlük 78.84 TL ve
|Aylık 2,365.- TL
|(b)ÜST SINIRI`nın Günlük 551.84 TL ve
|Aylık 16.555.- TL
|olarak belirlenmiştir.
|Not: Bu duyuru tüm işveren ve iş sahiplerine ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan
|sigortalılara gerekli tebligat yazılı olarak yapılmış sayılacaktır.
|Daha fazla bilgi Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliklerinden edinilebilir.
|GELİR BASAMAKLARI
|Basamaklar
|01/07/2017'den itibaren
|01/03/2018'den itibaren
|Uygulanmakta Olan
|Uygulanacak Olan
|GELİR BASAMAKLARI
|GELİR BASAMAKLARI
|1
|2.175
|2.365
|2
|2.862
|3.112
|3
|3.551
|3.861
|31 VE YUKARI
|4
|4.237
|4.607
|5
|4.922
|5.352
|6
|5.610
|6.100
|7
|6.297
|6.847
|8
|6.984
|7.594
|9
|7.671
|8.341
|10
|8.358
|9.088
|11
|9.043
|9.833
|12
|9.729
|10.579
|13
|10.418
|11.328
|14
|11.103
|12.073
|15
|11.791
|12.821
|16
|12.478
|13.568
|17
|13.165
|14.315
|18
|13.851
|15.061
|19
|14.538
|15.808
|20
|15.225
|16.555
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