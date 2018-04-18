SİGORTA ŞİRKETİNE YARGI YOLU!

Devlet Laboratuvarı yangının ardından…Ödeme yok, yargı var…

Toplumda büyük yankı uyandıran, birçok analizin yapılamamasının yanı sıra çalışanların yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündemden düşmeyen Devlet Laboratuvarı yangının ardından, hasarın karşılanması için Mapfree isimli sigorta şirketine verilen süre doldu.

Mapfree Sigorta Direktörü Alişan Şan, sigorta konusunda yaşanan sıkıntıyı çözmek adına bir takım öneri sunduklarını aktarsa da Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, firmanın ödemeyi kabul etmediğini, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Ayşe GÜLER

Toplumda büyük yankı uyandıran, birçok analizin yapılamamasının yanı sıra çalışanların yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündemden düşmeyen Devlet Laboratuvarı yangının ardından, hasarın karşılanması için Mapfree isimli sigorta şirketine verilen süre doldu.

Yangının Aralık 2016 yaşanmasına rağmen, 1.5 yılı aşkın süredir Devlet Laboratuvarı tam kapasite hizmet veremiyor, ilgili sigorta şirketi tarafından ise hasar, yangın öncesi ve sonrasına yönelik‘iki farklı evrak’ olduğu gerekçesiyle tazmin edilemiyordu.

Mapfree Sigorta Direktörü Alişan Şan, sigorta konusunda yaşanan sıkıntıyı çözmek adına bir takım öneri sunduklarını aktarsa da Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, firmanın ödemeyi kabul etmediğini, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim:

“Firma ödemeyi kabul etmedi, yargıya taşıyacağız”

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, firmanın ödemeyi kabul etmediğini, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Besim, yangın sonrası oluşan hasar ile ilgili hazırlanan raporun büyük oranda tamamlandığını ifade ederek, Başbakanlık ile birlikte yürütülen çalışma sonrasında davanın tek dosya halinde mahkemeye aktarılacağını belirtti.

Besim, yeni laboratuar binası için de proje çalışmasına başladıklarını sözlerine ekledi.

Mapfree Sigorta Direktörü Alişan Şan:

Öneri sunduk, bekliyoruz

Mapfree Sigorta Direktörü Alişan Şan ise, sigorta konusunda yaşanan sıkıntıyı çözmek adına bir takım öneri sundukları aktardı, önerinin içeriği ile ilgili bilgi vermedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Şan, konunun henüz yargıya taşınmadığını, Başbakan Tufan Erhürman ile temaslarının sürdüğünü, bu konuda bir takım bilgi ve veriler aktardıklarını kaydederek, gelecek direktifler doğrultusunda ne yapacaklarına karar vereceklerini belirtti.

Devletin sigorta ihalesini kazandıklarını da ifade eden Şan, bakanlıklar ve birçok kurum kuruluşların sigortalanması için başvuru yapıldığını kaydetti.

Şan, geçmişte Devlet Laboratuarı’nın sigortalanmasında bir takım aksilikler yaşandığını yineledi.

Neler yaşanmıştı?

Devlet Laboratuarı, 22 Aralık 2016’da çıkan yangın sonucu büyük hasar görmüş, kullanılamaz hale gelmişti.

Müdür Mehmet Tatar, kan tetkikleri ve gerekli kontrollerin yapılması için Türkiye’ye gönderilmişti.

Tüm sağlık personeli sağlık kontrolünden geçirilmiş, tümüne 10’ar günlük izin verilmişti.

Yapılan tetkiklerin ardından vücutlarında ağır metal tespit edilen 2’si temizlik görevlisi 10 çalışan tedavi amaçlı Ankara’ya gönderilmişti.

Personel ciddi huzursuzluk yaşamıştı.

Yangının ardından adli ve besin analizleri yapılamamıştı.

Yaşananların ardından bazı eşyalar ve ilaçlar Veteriner Dairesi’nde laboratuvar için ayrılan bölüme taşınmıştı.

Yangından 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen kurum, tam kapasite çalışır hale getirilememişti.

Şu anda pestisit analizleri, su ve gıdaların mikrobiyolojik analizler, ilaç ve kimyasal analizler, radyo biyoloji-çevre analizlerinin bir kısmı, ithal ve ihraç ürünlerde ağır metal analizleri yapılabiliyor.

Buna rağmen vücut sıvılarında madde tespiti, ağır metal analizleri, radyasyon analizleri, besin analizlerinde iyon krom otografisi, ambalajlı içme suyu analizleri, sentetik renklendirici analizleri, zeytinyağı ve diğer bitkisel yağ asitleriyle ilgili analizler yapılamıyor.

Yaşananların ardından bu kez sigortalanması ile ilgili kurum ortaya çıkmış, yangının ardından gerekli ödeme yapılmamıştı.

41 milyon TL değer biçilen Devlet Laboratuvarı’nın 21 milyon TL sigorta yapıldığı gündeme gelmişti.

Yenidüzen