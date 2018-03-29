SİGORTALILAR PERİŞAN!

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde sigortalıların yaptığı ilaç harcamalarını denetleyerek ödenmesi için onay veren tek eczacı sağlık sorunları nedeniyle çalışamıyor. Krizin aşılması için atılan adımlar sonuçsuz kaldı

Duygu ALAN

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uzun süredir yaşanan eczacı krizi yine aşılamadı.

Sigortalıların yaptığı ilaç harcamalarını, reçetelerini kontrol ederek denetleyip ödemesi için onay veren dairedeki tek eczacı, doğum izninin ardından geçirdiği ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir çalışamıyor. Dairede yerine bakacak ikinci bir eczacı olmadığı için sigortalılara ilaç ödemeleri 7 aydır yapılamıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için harekete geçti, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) sınav açtı.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılan sınava 1 kişi başvurdu, sınav 27 Mart 2018 tarihinde yapıldı. KHK sınavına katılan o 1 kişi de yeterli puanı alamadı.

Hizmet alımı yapılamaz

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Sosyal Sigortalar Dairesi’nde gönüllü hizmet vermek istedi ancak 1977 yılından beri güncellenmeyen Teşkilat Yasası buna müsaade etmiyor.

Teşkilat Yasası’na göre, geçici veya sözleşmeli personel alımı yapılamıyor.

Özellikle emekliler mağdur

Havadis’e ulaşan bazı sigorta emeklileri, devletin eczanesinde bulunmayan ilaçlarını özel eczanelerden kendi cebinden ödeyerek satın almak zorunda kaldıklarını, bu ilaçlarının paralarını da Sosyal Sigortalar Dairesi’nden tahsil edemedikleri için ciddi bir sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Emekli maaşı ile zaten kıt kanaat geçindiklerini söyleyen bazı sigorta emeklileri, “Emekli maaşımız ile zaten güçlükle geçinirken bir de devletin elinde ilaç olmadığı için kullanmamız gereken ilaçları özel eczanelerden kendi paramız ile almak zorunda kalıyoruz. Bu ilaçlara ödediğimiz paraları da Sosyal Sigortalar Dairesi’nden tahsil edemiyoruz. İki kez mağdur oluyoruz” dedi.

Bazı emekliler, “Nerede sosyal devlet?, Sigortalı olmanın anlamı ne?” diye isyan etti, sorunun bir an önce aşılmasını istedi.

İlk kriz değil

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde eczacı personel eksikliği nedeni ile yaşanan bu sıkıntı ilk değil.

Dairenin tek eczacı personeli 2016 yılında da doğum iznine ayrılmış, süreç içerisinde emekliler ilaç ödemeleri konusunda aylarca mağdur olmuştu. Personel doğum izninden döndü, tam her şey düzene girdi derken, bu kez de ciddi sağlık sorunları sebebi ile izne çıkmak zorunda kaldı.

2016 yılından beri daireye ikinci bir eczacı personel istihdamı yapılmadı, aynı sorun ile bugün yeniden karşı karşıya kalındı.

Çeler: Sayıştay Başkanlığı’ndan rapor bekliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde ilaç ödemelerinde 7 aydır aksaklık yaşlandığını söyleyerek sorunun eczacı personel eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tek eczacı personelin doğum izninden döndükten sonra sağlık sorunu nedeni ile yeniden izne çıkmak zorunda kaldığını yerine başka bir personelin de istihdam edilmediğini dile getirdi.

Teşkilat Yasası’na göre Sosyal Sigortalar Dairesi’ne geçici veya sözleşmeli bir personel istihdam etmenin de mümkün olmadığını kaydeden Çeler, şunları kaydetti: “Sosyal Sigortalar Dairesi’nde şuanda ilaçların parasını ödeyecek eczacı yok. Para var ama o reçeteleri kontrol edip de parayı insanlara ödeyecek personel yok. Dairede tek eczacı personel, önce doğum iznine çıktı ardından rahatsızlandı, 7 aydır bu hizmette kilitlendik. Bu hususta Sayıştay Başkanlığı’ndan rapor bekliyoruz. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde gönüllü hizmet vermek istediler ancak 1977 yılından beri uygulanan Teşkilat Yasası sözleşmeli veya geçici personel alımına müsaade etmiyor. Yasaların güncel olmaması günü kurtarmak adına bile adım atmamızı engelliyor.”

Havadis