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ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ!

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ!

Akacan'ın davası 25 Haziran'a ertelendi

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Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkan, Bulut Akacan’ın davası 25 Haziran’a ertelendi, Erhan Başay şikayetini geri çekti.

Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp ettiği gerekçesi ile Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iş insanı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun, bugün yeniden yargıç karşısına çıktı. Dava 25 Haziran’a ertelendi ve Erhan Başay şikayetini geri çekti.

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