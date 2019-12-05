Sıla parayı değil aşkı seçti

Sıla, 2020’yi sevgilisi Hazar Amani ve ailesiyle karşılamak için sahne almayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz senelerde yeni yıl konseri için yaklaşık 500 bin TL alan şarkıcı, “Uzun zaman sonra çalışmayacağım. Öyle tercih ettim. Sevdiklerimle olmak istedim” dedi.

Evinde vereceği partiyle 2019’a veda edecek Sıla’nın odalarını süslemeye başladığı öğrenildi.

Popçu, yaklaşık beş aydır birlikte olduğu şefle evleneceği iddialarını ise, “Bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum” diyerek, geçiştirdi.

Son zamanlarda objektiflere sık sık yakalanan çiftin mutlu aşkları, sorunsuz devam ediyor.