SILA, ZİYNET SALİ'Yİ DARP MI ETTİ?

Ziynet Sali, Sıla Gençoğlu’nun kendisini darp ettiği söylentilerine açıklık getirdi. Sabrının taştığını ifade eden şarkıcı, “Kimseyle derdim yok. Zaten ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor” dedi. Ziynet Sali, Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Sıla’nın kolunu kırdığı iddialarına yanıt verdi.