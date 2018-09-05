Silahla Tehdit Etti!

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken, birkaç gün önce intihara teşebbüs ettiği iddia edilen Murat Başoğlu'nun, kanala gelerek programın yapımcı Bilal Özbilge'yi silahla tehdit ettiğini söyledi.

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken, birkaç gün önce intihara teşebbüs ettiği iddia edilen Murat Başoğlu'nun, kanala gelerek programın yapımcı Bilal Özbilge'yi silahla tehdit ettiğini söyledi.

Programında bir iddia ortaya atılmış, geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü.

Program sunucusu Ece Erken, bugünkü canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu.

'MASAYA ÜÇ KURŞUN KOYARAK PROGRAM SUNUCULARINI DA TEHDİT ETTİ'

Ece Erken, yaptıkları intihara teşebbüs haberinden sonra Murat Başoğlu'nun televizyon binasına gelerek, yapımcıya silah gösterdiğini ve hatta masaya üç kurşun koyarak, "Ayrıca bunlardan biri Ece'ye, biri Nihat'a biri Bircan'a "dediğini iddia etti.