SİLAHLAR, HERHANGİ BİR SUÇTA KULLANILMADI

Emine UYSAL

Polisin, Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde geçtiğimiz gün farklı mekanlarda mahkeme emriyle yaptığı aramalarda ele geçirdiği silah, av tüfeği ve mermilerin hikayesinin ardından dram çıktı.

Behzat Aldemir’in eşinin sağlık sorunları nedeniyle paraya sıkışıp, borcuna karşılık, av tüfeğini emaneten karşı tarafa verdiği belirlendi.

Tabanca ve av tüfeğinden oluşan toplam 6 silah ve çok sayıda mermi ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa Törün, Erdoğan Törün, Erşan Göçer, Erdal Metin ve Behzat Aldemir isimli zanlılar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Dağsevenler’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Dağsevenler, 8 Mart’ta 11.35-12.20 saatleri arasında Lefkoşa Küçük Kaymaklı Çaldıran Sokak No 36 adresinde mahkeme emriyle, Mustafa Törün ve Erdoğan Törün’e ait ikametgahta yapılan aramada 1 adet Jelico marka 9 mm çapında F 36913 seri numaralı tabanca, 1 adet Voltran marka 9 mm çapında kuru sıkı olduğuna inanılan tabanca, 1 adet seri numarası ve markası henüz tespit edilemeyen 7.65 mm çapında tabanca, 138 adet 7.65 mm çapında canlı olduğuna inanılan mermi, 16 adet 9 mm çapında canlı olduğuna inanılan mermi, 5 adet 9 mm çapında kuru sıkı mermisi ile kime ait olduğu tespit edilemeyen 1 adet markası ve seri numarası meçhul çifte kırma av tüfeği ve Erşan Göçer’e ait Ata marka 06-246 seri numaralı bindirikli av tüfeği bulunduğunu anımsattı.

Dağsevenler, mesele ile ilgili bağlantılı görülen güvenlik görevlisi Erdal Metin’in Lale Sokak No. 10 adresindeki ikametgâhta da 11.30-12.15 saatleri arasında yapılan aramada Arapköy’de sakin Behzat Aldemir adına kayıtlı bulunan LŞ 9945A seri numaralı Çiftsan marka bindirikli av tüfeğinin bulunarak emare alındığını yineledi.

Dağsevenler, zanlı Behzat Aldemir’in av tüfeğini, zanlı Erdoğan Törün’e borcuna karşılık emaneten verdiğini belirtti.

Erdal Metin’in bahse konu olan av tüfeğini Erdoğan Törün’den alıp kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğunu ifade eden polis Dağsevenler, mesele ile ilgili olarak Mustafa Törün, Erdoğan Törün, Erşan Göçer, Erdal Metin ve Behzat Aldemir’in tutuklandığını söyledi.

“Silahların suç geçmişi yok”

Polis çavuşu Mustafa Dağsevenler, tüm silahlara balistik inceleme yapıldığını ve herhangi bir olayda kullanılmadığının belirlendiğini kaydetti.

5 zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirten Dağsevenler, zanların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, tüm zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmelerine, zanlı Mustafa Törün’ün 4 bin TL nakdi teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, diğer 4 zanlı için ise birer kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kıbrıs