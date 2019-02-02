SİLAHLI SALDIRI OLAYINDA GELİŞME!

Yeni Bakış Gazetesi’nin sahibi Yusuf Kısa’nın kardeşi, Serkan Kısa, dün akşam saatlerinde çalıştığı işyerinde silahlı saldırıya uğrayarak elinden vuruldu.

Saldırı olayıyla ilgili Polis bir kişiyi tutukladı. Zanlı bu sabah mahkemeye çıkarıldı..Mahkeme zanlıya 3 gün tutukluluk emri verdi.

GİFA Airways şirletinin yönetim kurulu başkanı ve Yeni Bakış Gazetesinin sahibi Yusuf Kısa’nın kardeşi Serkan Kısa Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerindeki Gifa Airways isimli işyerinde silahlı saldırıya uğradı.

45 yaşındaki Serkan Kısa sol el bileğinden yaralanarak, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kısa’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis saldırıyla ilgili bir kişiyi tutukladı.

Olayda kullanılan tabanca ise olay yerinin uzağında bulunarak emare olarak alındı.

Saldırı olayıyla ilgili tutuklanan zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.. Mahkeme zanlıya 3 gün tutukluluk emri verdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.