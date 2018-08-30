SİLİKON KEK KALIBI KULLANANLAR DİKKAT!

Rengarenk, boy boy ve çeşit çeşit silikon kek ve muffin kalıpları artık mutfaklarımızda daha çok yer tutuyor. Eski tip cam ya da metal kek kalıpları eskiye oranla daha az tercih ediliyor. Günümüzde bu yeni teknoloji ürününü kullanırken akıllara “Silikon kek kalıpları zararlı mı?” sorusu geliyor.

Silikonun hammadesi kimyasal içerikli mi?

Silikon kek kalıplarının malzemesini oluşturan silikon, aslında camın ana hammaddesi olan silis kumunun yüksek ısıda eritilmesiyle oluşuyor. Yani, teknik olarak silikon ve cam, aynı hammaddeden yapılıyor. Böylece “Silikon kek kalıpları zararlı mı?” sorusu, hammaddesinin son derece doğal bir ürün olmasını öğrendiğimize göre, artık bir problem oluşturmuyor.

Silikon kek kalıpları, son derece esnek yapısıyla fırından çıkan kekten kolayca ve yapışmadan ayrılıyor. Kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde, özelliğini kaybetmeden ve uzun yıllar aynı performansla, mutfağınızda iş görmeye devam ediyor. LSR adı verilen tamamı silikon maddeden üretilmiş kek kalıpları, plastik maddelerden üretilmiş ürünler gibi, gıdalara koku ve farklı bir tat geçirmez. Tamamen doğal bir ürün olan silis maddesi, eritilerek sıvılaştırıldığı zaman bile, kanserojen madde içermez ve kanserojen maddeye dönüşmez.

Silikon kek kalıpları zararlı mı?

Cam, metal ya da teflon kek kalıplarını tercih ettiğinizde karşılaşabileceğiniz problemler, silikon kek kalıplarında karşınıza çıkmaz. Örneğin, metal bir kek kalıbında kek pişirebilmek için, ürünü yağlamanız gerekir. Aksi takdirde, yapışma riskiyle karşılaşabilirsiniz. Teflon bir kek kalıbı kullanmayı tercih ettiğinizde ise çizik bir kek kalıbı kullanıyorsanız, açığa çıkan kanserojen maddeler, sağlığınıza ciddi zararlar verebilir.

Bu yüzden, silikon kek kalıpları ve hatta kek kalıbı dışında kalan diğer silikon mutfak eşyaları, sağlığa zararlı ürünler arasında bulunmuyor. Spatula, kepçe, maşa ve kaşık gibi diğer mutfak eşyaları da, sıcakla temas ettiği zaman çözülüp, zehirli maddeler açığa çıkarmaz. Silikon kek kalıpları, sağlıklı bir malzeme ile üretildiği için, çizilerek açığa zararlı maddeler çıkarması da mümkün olmaz.

Alırken markalı ürünler mi tercih edilmeli?

Her üründe olduğu gibi, silikon kek kalıpları alınırken de, Sağlık Bakanlığı onayından geçmiş ve TSE tarafından kontrolleri yapılmış ürünleri seçmeye dikkat etmek gerekiyor. Zira, %100 doğal malzemeden üretilmiş olan silikon kek kalıplarının hammadde içeriğine, plastik gibi katkı malzemelerinin eklenmiş olması, ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Silikon ile üretilmiş mutfak eşyalarının hayatımıza girişi uzun yıllar öncesine dayanmıyor. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılmış AR-GE çalışmaları, gelecekte bu ürünlerin uzun vadeli etkilerini kesin sonuç olarak bize bildirmiyor. Bu yüzden yine de bilinen ve markalı ürünleri tercih etmek, gelecekteki sağlığımız için hayat kurtarıcı bir önlem olabilir.