Şimdi de muza yaptılar!

Avustralya'da 6 eyaletin farklı bölgelerinde çileklerin içinden gizlenmiş dikiş iğnelerinin çıkması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bir kişi içinde iğne olan çilek yemesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İngiliz Guardian gazetesine göre de Queensland'de 62 yaşındaki bir kadın Mackay'daki bir süpermarkette bir muza iğne koyarken yakalandı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın, "kötü niyetli bir suç ve kamuya yapılmış genel bir saldırı" olarak tanımladığı durum ülkede panik havası yaratmış durumda.

Bazı markalar piyasadan çekilirken Yeni Zelanda 'nın en büyük manavları önlem olarak Avustralya merkezli çilekleri satmayı kesti.

Yerelde araştırmalar sürdürülse de henüz bir sorumlu bulunabilmiş değil.

Queensland Eyaleti Çilek Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adrian Schultz çileklere iğne konulmasını "milyonlarca dolarlık bir sektörü batıran bir ticari terör eylemi" olarak nitelendirdi. Queensland, Avustralya'da bu vakaların görüldüğü ilk eyalet.

Çiftçiler ve polis, bazı vakaların taklit olabileceğinden şüpheleniyor.

MUZA İĞNE KOYARKEN YAKALANDI

İngiliz Guardian gazetesine göre Queensland'de 62 yaşındaki bir kadın Mackay'daki bir süpermarkette bir muza iğne koyarken yakalandı.