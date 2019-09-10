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  3. Şimdi gözler Tahkim Kurulu’nd
Şimdi gözler Tahkim Kurulu’nd

Şimdi gözler Tahkim Kurulu’nd

Şimdi gözler Tahkim Kurulu’nd

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e verdiği 4 maçlık cezanın yankıları sürüyor.

Sarı-Kırmızılı kulüp, 19.05’te açıklanan ve süresini çok fazla bulduğu cezanın, Tahkim Kurulu’nda mutlaka indirime gitmesini bekliyor. Tahkim Kurulu’nun konuyla ilgili açıklamayı ise perşembe günü yapacağı tahmin ediliyor.

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