Şimdi gözler Tahkim Kurulu’nd
Şimdi gözler Tahkim Kurulu’nd
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e verdiği 4 maçlık cezanın yankıları sürüyor.
Sarı-Kırmızılı kulüp, 19.05’te açıklanan ve süresini çok fazla bulduğu cezanın, Tahkim Kurulu’nda mutlaka indirime gitmesini bekliyor. Tahkim Kurulu’nun konuyla ilgili açıklamayı ise perşembe günü yapacağı tahmin ediliyor.
Etiketler : PFDK, Galatasaray, Fatih Terim, ceza
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