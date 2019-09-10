Şimdi gözler Tahkim Kurulu’nd

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e verdiği 4 maçlık cezanın yankıları sürüyor.

Sarı-Kırmızılı kulüp, 19.05’te açıklanan ve süresini çok fazla bulduğu cezanın, Tahkim Kurulu’nda mutlaka indirime gitmesini bekliyor. Tahkim Kurulu’nun konuyla ilgili açıklamayı ise perşembe günü yapacağı tahmin ediliyor.