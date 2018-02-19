ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI!

Erhürman Başkanlığında kurulan 4’lü koalisyonun geçen hafta Meclis’te güvenoyu almasının ardından, bugünden itibaren hükümet programında yer alan unsurları zaman kaybetmeden yürürlüğe koyması bekleniyor.

Kazım DENİZCİ

KKTC’de 7 Ocak'taki erken genel seçimlerden sonra başbakanlık ve diğer bakanlıklarda yapılan devir teslim törenlerinin ardından resmen yeni hükümet göreve başladı. Ayağının tozu ile son sürat başbakanlık binasına giderek görevi devralan ve aynı hız ve süratle işe koyulan Başbakan, “Bu hükümet şu andan itibaren herkese hizmet vermekle yükümlü bir hükümet olacak. Herkese hayırlısı olsun” dedi.

“Hızlı çalışmamız gerek”

Başbakan Tufan Erhürman, Hükümetin çok hızlı çalışması gerektiğini, başta bütçe olmak üzere kendilerini bekleyen birçok konu olduğunun altını çizdi. 2018 Bütçesinin Maliye Bakanlığı’nda bulunduğunu ve çok yoğun bir çalışmanın kendilerini beklediğini ortaya koyarken, hükümetin en temel prensiplerinin, insan hakları, demokrasi, adalet ve eşitlik olduğunu söyledi.

“Kime oy verildiğine bakılmayacak”

Erhürman, insanoğluna yaraşır bir devlet yönetimini arzuladıklarını ve seçimde kimin hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın tüm yurttaşlara eşit şekilde kamu hizmeti sunulacağını söyledi. Başbakan Tufan Erhürman, 4’lü koalisyonun zor olacağı yönündeki söylemleri anımsatarak, “Evet dörtlü koalisyon kolay olmayacak ama biz bir adım ötesini söyleyip, halkla birlikte uzlaşı içinde çalışacağız” dedi.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti, Anayasamızın 1’inci maddesinde Devletin nitelikleri olarak sayılan demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine ve insan hak ve özgürlüklerine bağlı olarak, bu hükümet programı doğrultusunda halkımızın refahını artırmak, ekonomiyi büyütmek, adil paylaşımı sağlamak ve halkımızın hak ettiği insan onuruna yaraşır kamu hizmetlerini sunmak hedefleriyle görev yapmak üzere bir araya gelmiş ve bir koalisyon hükümeti kurmaya karar vermiştir. Koalisyon hükümetini oluşturan dört parti ülkemizin içinde bulunduğu sorunların ve üstlenilen sorumluluğun büyüklüğünün farkındadır ve karşılıklı güven, iyi niyet ve uzlaşma çerçevesinde kamu yararını esas alarak iş birliği içerisinde çalışmak konusunda kararlıdır” dedi.

Başbakanın yeni dönem hedefleri

“Dini, mezhebi, dili, rengi, cinsiyeti, cinsel kimliği, cinsel yönelimi, etnik kökeni, doğum yeri, siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir yurttaşımıza ayrımcılık yapmayan, bu topraklarda yaşayan herkese eşit hizmet sunan bir yönetim anlayışıyla çalışmak temel ilkemizdir. Ülkemizdeki çok kültürlü yapı bizim için sorun değil bu toprakların ve halkımızın zenginliğidir ve halkımızın bunu bir sorun olarak değil, paylaşılan bir zenginlik olarak yaşamasını sağlamak, toplumsal barışı, barış içinde bir arada yaşama koşullarını tesis etmek temel hedefimizdir. Bu çerçevede yol göstericimiz insan hak ve özgürlükleri, adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleridir. Kıbrıs Türk halkının siyaset kurumuna ve siyasetçilere güveninin azalmış olması demokrasimiz açısından gurur duyulacak bir olgu değildir. Siyaset kavramının yolsuzluk, usulsüzlük, hukuksuzluk, partizanlık gibi kavramlarla birlikte anılır ve siyasetin sorunlara çare üreten değil, sorun yaratan bir faaliyet olarak algılanır hale gelmesi ciddi bir meseledir ve siyasete duyulan güvendeki aşınmayı durdurmak için çalışmak bu hükümetin başlıca görevleri arasındadır. Hükümetimizin vizyonu, demokrasiyi, hukuk devletini, sosyal adaleti ve insan hak ve özgürlüklerini temel alan bir yaklaşımla ekonomik kalkınmayı sağlamak, halkımızı dünyayla ve evrensel değerlerle buluşturmaktır.

“Kamu düzeni sağlanacak”

Ülkemizde kamu düzeninin sağlanması Başbakanlığın en önemli faaliyet alanlarından biridir. Ülkemizde kamu düzenini sağlama konusunda en önemli görevleri üstlenmiş olan Polis Örgütü ve onun görev ve yetkilerini yerine getirmek konusunda bağlı olduğu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yürürlükteki mevzuata göre Başbakanlığa bağlıdır. Dolayısıyla Başbakanlık ülkedeki kamu düzeni konusunda siyasi sorumluluğu üstlenmiş olan makamdır ve bu hükümet döneminde bunun fiilen hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Son dönemde artan ve çeşitlenen suçla ve suçlulukla insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde daha etkili mücadele yürütülmesi ve ülkede huzur ve sükunun sağlanması için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Polis Örgütü’ne gerekli yönetsel ve yasal desteği sağlamak önümüzdeki dönemde Başbakanlığın öncelikli hedefleri arasında olacak, Polis Örgütü mensuplarının huzur ve güven içinde çalışması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.”

“Başbakanlık denetleme kurulu daha aktif çalışacak”

“Demokrasimize zarar veren siyasete duyulan güvenin aşınması sorununun temel sebeplerinden biri olan yolsuzluklar ve hukuksuzluklarla mücadele konusunda Başbakanlık Denetleme Kurulu daha etkili çalışmalar yürütecek, bu çalışmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ülkemizde mevzuattan kaynaklanan sıkıntıların aşılması amacıyla Merkezi Mevzuat Dairesi’nin eksiklikleri giderilecektir. Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri de plansızlıktır. Bu alandaki sorunların aşılması için Devlet Planlama Örgütü güçlendirilecek, çeşitli alanlarda yaşanan ve planlama faaliyetlerini de olumsuz etkileyen veri sorununu gidermek için İstatistik Kurumu ayrı bir daire olarak yapılandırılacaktır. Yeni ve sağlıklı bir nüfus sayımının yapılması için gerekli girişim başlatılacaktır. Ülkemiz ekonomisi açısından yaşamsal önemde olan kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve bu alanda yaşanan denetim sorununun ortadan kaldırılması için Kooperatif Şirketler Mukayyitliği güçlendirilecek ve kooperatifçilik desteklenir ve özendirilirken kooperatiflerin de daha sıkı bir denetime tabi tutulması sağlanacaktır. İlçelerde ve büyük yerleşim birimlerindeki gençlik merkezlerinde, gençlerimize, kendi kuracakları kulüplerde yeteneklerine uygun aktiviteleri yapmaları için maddi ve teknik destek sağlanacak, eğitim ve girişimciliklerini ortaya çıkarmak amacıyla kariyer danışmanlığı hizmetleri sunulacaktır.”

Gençlerin iş gücü piyasasına katılımı ve girişimciliği özel olarak desteklenecektir

“Sanal bahsin denetim altına alınması için yasal düzenleme yapılacak, bet ofisleri konusundaki denetimler artırılacak ve bu konuda hazırlatılacak ayrıntılı rapor çerçevesinde kapatma, sayının azaltılması, açılabilecek mekanların düzenlenmesi dahil çözüm olasılıkları değerlendirilerek gerekli girişimler yapılacaktır. Gençlerin kumar bağımlısı olmalarını önleyecek tedbirler ve eğitim programları uygulanacaktır. Gençlerde uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele etkinleştirilecek, hazırlatılacak bilimsel raporlar çerçevesinde mücadele yöntemleri tartışmaya açılacak ve bu amaçla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu güçlendirilecektir.

Ülkemizin siyasi yapısı, toplumumuzun sosyal, kültürel ve insanımızın fiziksel yetileri göz önünde bulundurularak sporda devlet politikası oluşturulacak ve öncelik atfedilecek spor dalları, coğrafi koşullarımız ve bilimsel veriler ışığında belirlenecektir.”

Lisanslı spor yapan gençlerin sayısını artıracak çalışmalar yapılacaktır

“Ödül ve teşvikler, bireysel sporlarda ve takım sporlarında faaliyet gösteren bütün teknik kadroların ve spor kulüplerinin başarı hedeflerini yükseltmelerini sağlayacak şekilde artırılacaktır. Sponsorluk Yasası güncellenerek ülkemizde faaliyet gösteren ticari şirketlerin, kulüplere ve bireysel sporculara maddi destek vermelerini özendirecek hale getirilecektir. Yetenekli sporcuların elit sporcu seviyesine çıkabilmesi ve yurt dışında ülkemizi temsil edebilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda Yetenek Tarama Bilim Kurulu oluşturulacak ve ülke genelinde sportif yetenek tarama modeli geliştirilerek uygulanacaktır. Ülkemizin siyasi statüsünden kaynaklanan uluslararası spor müsabakalarına katılım ve organizasyon düzenleme konuları hukuk çerçevesinde ele alınarak, her türlü uluslararası müsabaka ve organizasyona katılım için girişimler artırılacaktır. KKTC Engelliler Spor Federasyonu özerk bir yapıya kavuşturularak, basketbol dışındaki branşları da kapsaması sağlanacaktır. BRTK kamu yayıncılığı anlayışı çerçevesinde yeniden ele alınacak ve gerekli yasa değişikliği çalışmaları tamamlanacaktır. Yayın Yüksek Kurulu’nun çalışmaları basın özgürlüğü ve medya alanındaki kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde desteklenecektir. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi din ve vicdan özgürlüğü ve laiklik ilkesi çerçevesinde yönetilecek, Vakıflar Örgütü’nün tarihsel birikimi çerçevesinde vakıf kavramının özüne uygun çalışmalar yapılacaktır.”

E-devlet konusundaki çalışmalar tamamlanacaktır

“AB Koordinasyon Merkezi personel ve işlev açısından güçlendirilecek ve AB mevzuatına uyum çalışmalarına hız kazandırılacaktır. Kamu Reformu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalar en kısa süre içerisinde tamamlanarak Meclis’e sevk edilecektir. Müşavirlik statüsü kaldırılacaktır. Hali hazırda müşavir statüsüne sahip kamu görevlilerinin hangi dairelerde hangi görevleri üstleneceklerini belirleyecek çalışma yapılacak ve ilgili kişiler göreve başlatılacaktır. Görev kabul etmeme veya kabul edip yapmama halinde mevzuattaki yaptırımlar uygulanacaktır.” diyerek kolları sıvadı.

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