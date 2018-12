Şimdi Kıvılcım düşünsün!

Kaan Tangöze, iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'i Kıvılcım Ural ile aldatmış; ihanet ortaya çıkınca da çift boşanmıştı. Kaan Tangöze, 25 Kasım'da 7 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturdu. Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk olan Seçkin Piriler yeni evli çiftin ilişkisine inanmadığını söyledi.

"Şu anda bile konusu açıldığında elim buz tutuyor. Her başlangıcın bir sonu var. Yeni bir yola girdiler, bakalım ne kadar sürecek? Süreceğine asla inanmıyorum. Kendisine de söyledim, asla inanmıyorum... Ben her şeyimi söylüyorum. O benim her şeyimi biliyor. İstediğimi söylüyorum. İstediğim kadar özgürüm ona bir şey söylemekte... Hiç de umurumda değil ne düşündüğü! Bir kere aldatmış olan bir insan her zaman bunu yapacaktır. Ben bu yüzden evliliğime devam etmedim. Şimdi de başkaları o korkuyla yaşasınlar bakalım... Bakalım o korkuyla ne kadar sürecek? Benimle birlikteyken onunla olduğuna göre, Kaan'ın böyle bir şey yapabilecek kapasitesini gördüğüne göre, bu korkuyla ömür boyu yaşasın! Ben aldatıldığımı öğrendiğim anda 3 ay dayandım. 3 ayda delirdim, çıldırdım. Her kadında olabileceği gibi... Kimse sevdiği adamı başkasıyla paylaşmak istemez."