Simge Sağın: Seksi miyim bilmiyorum

Simge Sağın, Serhat Tekin'in hazırlayıp sunduğu ‘Serhat’la Kayıttayız’ programına çarpıcı açıklamalar yaptı. Sağın ünlü yazar Metin Hara ile aşk yaşadığı iddialarını ise, “Metin Hara ile tanışıyoruz, aşk yaşamıyoruz” şeklinde yanıtladı.

4 yıllık sevgilisi, müzisyen Ozan Bayraşa’dan 2018’de ayrılan popçu aşka dair şunları söyledi: “Uzun zamandır yalnızım.

'KANALLARIMI AÇTIM VE ENERJİMİ YOLLADIM'

Bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım ve enerjimi yolladım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum.”

'İYİ Kİ HAYATIMDAN GİTMİŞLER'

Simge Sağın aldatılmaya dair de “İyi ki beni zamanında aldatmışlar ve hayatımdan gitmişler” yorumunu yaptı.

'SEKSİ MİYİM BİLMİYORUM'

Simge Sağın şöyle konuştu:

“Kendimi güzel buluyorum. Seksi miyim, bilmiyorum. Ama öyle algılanmak hoşuma gidiyor."

Sağın ünlü yazar Metin Hara ile aşk yaşadığı iddialarını ise, “Metin Hara ile tanışıyoruz, aşk yaşamıyoruz” şeklinde yanıtladı.