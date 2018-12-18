Simge'nin başı büyük dertte!

Bir hayranı ünlü şarkıcı Simge'nin başına adeta bela oldu. Şarkıcı, kendisini 'Simge' olarak tanıtan bir dolandırıcı hayranını mahkemeye verdi.

Şarkıcı Simge, sosyal medyada kendisini 'Simge' olarak tanıtıp ünlü isimlerle iletişime geçen dolandırıcıyla mahkemelik oldu.

Şarkıcı ’nin bugünlerde morali çok bozuk... 37 yaşındaki popçu, son günlerde sosyal medyada kendini Simge olarak tanıtan kötü niyetli bir kişinin yaptıklarıyla uğraşıyor.

Simge; kendisine ait bir Facebook hesabı olmamasına rağmen açılan sahte hesapta kendini Simge diye tanıtan ve sosyetenin ünlü erkeklerine, tanınmış bir çok oyuncu ve müzisyene mesajlar atıp onlarla tanışmak için diyalog kuran kişiyi avukatı aracılığıyla mahkemeye verdi.

Bir özel havayolu şirketinde çalıştığı tespit edilen kişinin, Simge‘nin adını kullanarak Facebook üzerinden insanlarla yazıştığı ortaya çıktı. Twitter ve İnstagram dışında başka bir sosyal medya hesabı kullanmadığını belirten şarkıcı, bu tür yazışmalarla kendisine zarar verildiğini vurgulayarak, adını kullanan ve yazışmaları yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcının sahte hesap üzerinden yaptığı yazışmalar, delil olarak mahkemeye sunuldu. Mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.