Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasındaki gerilim artıyor!

Geçmişte Kayahan ile Nilüfer’in yaşadığı beste krizinin bir benzeri, Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında çıktı. Akçıl, “Şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinde Mehmetçik Vakfı’na para yatıracak” dedi.

Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında ipler geriliyor. Ferhat Göçer sahne aldığı düğünde Sinan Akçıl’ın eski sevgilileri Hadise ve İzel’den bahsetmiş, konuklar arasında bulunan Burcu Kıratlı düğünü terk etmişti.

Sinan Akçıl, eşinin yaşadığı bu duruma tepkisini Ferhat Göçer’e “Densiz” diyerek gösterdi. Ferhat Göçer de ona “Medya maymunu” karşılığını verdi.

İŞTE YASAKLI ŞARKILAR

Polemik bu kadarla kalmadı. Sinan Akçıl, “Onun kariyerine büyük katkı sağladı” dediği şarkıları için Ferhat Göçer’e şart koştu:

“Eğer şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinden önce Mehmetçik Vakfı’na 2 bin 500 lira bağışlayacak. Mahkemeye başvurup bu yönde karar aldıracağız.” Yasaklı şarkılar ise şunlar: “Biri Bana Gelsin”, “Kızım”, “Bunları Boşver”, “Vefası Eksik Yarim”, “Dön Gel Yeter”, “Kalp Kalbe Karşı Derler”.

ONLAR DA KRİZ YAŞAMIŞTI

Müzik dünyasının iki dev ismi Nilüfer ve Kayahan arasında da geçmişte bir “beste krizi” yaşanmıştı. Kayahan, şarkılarını konserlerde okumaması için Nilüfer’e dava açıp kazanmış, bu durum eski dostların arasını açmıştı. İki sanatçı, Kayahan’ın vefatından hemen önce barışmıştı.