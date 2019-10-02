Sinan pişman! Geri dön Burcu...

Oyuncu Burcu Kıratlı ile 6 Eylül'de boşanan Sinan Akçıl, ayrıldığına bin pişman oldu.

Eski eşi Burcu Kıratlı ile buzları eritmeye çalışan Sinan Akçıl, 'Milat' paylaşımıyla barışma sinyali vermişti. Akçıl, önceki gün de "Demesinler bir aşk daha yarım kaldı" şarkısıyla eski eşine 'geri dön' çağrısı yaptı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Yaşayacaklarını önceden hissetmek bu olsa gerek" notunu düştü.