'SINAVLARIMA GİRMELİYİM!'

Liberty Masvıngıse Manyaza isimli üniversite öğrencisi, bir süpermarketten içki çaldığı suçlamasıyla tutuklandı, o okula gitmesi gerektiğini söyledi

Emine UYSAL

Liberty Masvıngıse Manyaza isimli üniversite öğrencisi, Lefkoşa’daki Devpa Süpermarket’ten alkollü içki çaldığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarılan Manyeza, okula gidip sınavlarına girmesi gerektiğini söyleyerek itiraz etti. Mahkeme, soruşturma için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı İlhan Damdelen, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Süleyman Açıkada'yı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Açıkada, zanlının 22 Ocak'ta Devpa Süpermarket’ten Hennesy marka 70 cc'lik 86 TL değerinde alkollü içkiyi sirkat etmekte methaldar olduğunu belirtti.

Zanlının 25 Ocak'ta tespit edildiğini söyleyen Açıkada, zanlının yanında görülen şahsın ve bazı emarelerin arandığına vurgu yapıp, bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Liberty Masvıngıse Manyaza, "Okulda olmam gerekiyor. Sınavlarıma girmeliyim" dedi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının tahkikat amaçlı bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs