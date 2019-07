Sindirim problemi olanlar dikkat!

Rezenenin faydaları nelerdir? Rezenenin besin değerleri ve vücuda yararları…

Mutfaklarda kullanılmasının yanı sıra tıp alanında da etkin bir şekilde kullanılan rezenenin çok geniş bir yelpazede sağlık için değerli katkıları vardır. Sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi faydalı minerallerin dışında bolca A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Şimdi, Rezenenin faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Güney Avrupa ve Akdeniz bölgelerinden geldiği düşünülen rezene, hafif fakat kendine özgü bir meyan aroması ve kokusu olan şifalı bir bitkidir. Rezenenin; kolesterol seviyelerinin düşürülmesi, kemik sağlığının desteklenmesi, cilt sağlığının desteklenmesi, kan basıncının düşürülmesi, bebek koliklerinin tedavisi, aneminin giderilmesi, beyin fonksiyonunun korunmasına yardımcı olmak, iştahı teşvik etmek ve mevsimsel alerjileri yönetmeye yardımcı olmak gibi sağlık açısından pek çok faydası vardır. Rezenenin faydalarına gelin daha yakından bakalım… Rezenenin faydaları nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler…

REZENE HAKKINDA

Rezenenin bilimsel adı Foeniculum vulgare’dir. Dereotu otuna benzeyen tüylü yaprakları ve sarı çiçekleri olan çok yıllık bir bitkidir. Rezene, aromatik özellikleri ile bilinir, biraz anason gibi kokar. Rezene yapraklarından çay yapılır. Tohumu ise kabızlık ve gaz gidermek için kullanılır. Ayrıca bu tohumdan yağ, sabun, merhem ve şurup yapılır. Flavonlar ve uçucu yağlar sayesinde birçok bitkisel ilacın ham maddesidir.

Rezenenin sağlığa faydaları çoktur. Anemi, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, kolik, ishal, solunum bozuklukları ve menstrüel bozukluklarda önemli fayda sağlar. Rezene, sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi faydalı minerallerin dışında bolca A ve C vitaminleri bakımından zengin bir kaynaktır.

REZENENİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram rezenenin besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 90,21 g

Enerji: 31 kcal

Protein: 1.24 g

Toplam yağ: 0.2 g

Karbonhidrat: 7.3 g

Lif: 3.1 g

Toplam şeker: 3.93 g

Kalsiyum: 49 mg

Demir: 0.73 mg

Magnezyum: 17 mg

Fosfor: 50 mg

Potasyum: 414 mg

Sodyum: 52 mg

Çinko: 0.2 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 12 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.64 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 27 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 48 µg

A Vitamini, İÜ: 963 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.58 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 62.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.17 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

REZENENİN FAYDALARI

Rezenenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Anemiyi önler

Rezene içinde bulunan bir amino asit olan demir ve histidin, anemi tedavisinde faydalıdır. Demir hemoglobinin ana bileşenini oluştururken, histidin hemoglobin üretimini uyarır ve ayrıca kanın diğer çeşitli bileşenlerinin oluşumunda yardımcı olur.

– Kemik sağlığını artırır

Kalsiyum içeriği nedeniyle, rezene kemik gücünün ve sağlığın korunmasına yardımcı olabilir. Bir fincan rezene, yaklaşık 43 miligram kalsiyum içerir; bu da, kalsiyum bakımından yüksek miktarda yiyecek tüketmeyen ve kalsiyum eksikliği olan kişiler için faydalı olabilir. Araştırmalar, besin kaynaklarından artan kalsiyum alımının kemik mineral yoğunluğunuzu arttırdığını göstermektedir. Rezene ayrıca, kemik direncinin korunmasında rol oynayan magnezyum, fosfor ve K vitamini içerir.

– Cilt sağlığını geliştirir

Rezene, C vitamini bakımından zengin bir kaynaktır. C vitamini erken yaşlanmaya yol açabilecek serbest radikal hasarını azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidandır. C vitamini aynı zamanda kollajen oluşumu ve cildin görünümünü korumada güçlü bir araç olarak gereklidir, bu da doğal olarak yaşlanmayı yavaşlatmak için iyi bir seçimdir. Kırışıklıkların görünümünü azaltmak ve cildin sağlıklı kalması için yeterli miktarda C vitamini alımı kritik öneme sahiptir. Günlük alınması gereken C vitamini 60 miligramdır, ancak tüm besin kaynaklarından daha fazla C vitamini içeren rezene cildinizin içten dışa doğru sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır.

– Kan basıncını düşürür

Rezene, yüksek potasyum ve düşük sodyum içeriği nedeniyle kan basıncını ve enflamasyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Potasyum, sodyuma karşı çalışır ve vücuttaki yüksek tansiyonla mücadeleye yardımcı olur.

– Vücuttaki suyu atar

Düzenli olarak rezene çayının içilmesi, idrar söktürücü olarak çalıştığı için fazla sıvıların vücuttan dışarı atılmasına yardımcı olur. Ayrıca, rezene tohumu toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve idrar yolu problemleri riskini azaltır. Aynı zamanda terlemeyi teşvik eden terletici özelliklere sahiptir.

– Sindirim sağlığını geliştirir

Rezene tohumlarının kullanım alanları oldukça geniştir. Tohumlar, mide ekşimesi, bağırsak gazı (ve bebek gazı), şişkinlik ve bebeklerde kolik gibi bir dizi sindirim rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılır. Tohumlar irritabl barsak sendromu gibi diğer ciddi sindirim rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olabilecek antispazmodik ve kanserli etkilere sahiptir. Daha az bilgi olmasına rağmen, bazı kaynaklar rezene tohumlarının gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), ishal, kabızlık ve ülseratif kolit tedavisinde de yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

– Astım semptomlarını azaltır

Rezene tohumlarındaki bitki besin maddeleri sinüslerin temizlenmesine yardımcı olur ve bu astım semptomlarını hafifletebilir. Balgam söktürücü özellikleri bronşit, öksürük ve tıkanıklık gibi diğer solunum hastalıklarını iyileştirir.

– Emziren anneler için ideal

Rezene tohumları, östrojen hormonunun özelliklerini taklit eden ve kadınlarda süt salgılanmasını artıran bir fitoöstrojen olan anethole adı verilen bir bileşik içerir. Rezene tohumu böylelikle emziren kadınlara fayda sağlar.

– Kötü nefesle mücadele

Rezene tohumlarını çiğnemek nefesinizi tazeleyebilir. Tohumlar tükürük üretimini arttırır ve böylece bakterileri temizler. Rezenenin yağı, mikroplarla savaşmaya yardımcı olan antibakteriyel özelliklere sahiptir.

– Sağlıklı bir cilt

Rezene tohumları düzenli olarak yenildiğinde, vücuda çinko, kalsiyum ve selenyum gibi değerli mineraller sağlarlar. Bu mineraller hormonları dengelemek ve oksijen dengesini arttırmak için çok faydalıdır. Tükendiğinde, rezene cilt üzerinde serinletici bir etkiye sahiptir, bu nedenle cilde parlaklık verir. Ayrıca sivilce ve akne gibi cilt rahatsızlıklarının giderilmesinde etkilidir.

– İshali tedavi eder

Rezene, anethol ve cineole gibi bazı bileşenlerin dezenfektan ve antibakteriyel özelliklere sahip olması nedeniyle bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu ishalin tedavisinde yardımcıdır.

NOT: Rezeneyi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmakta fayda olduğunu unutmayın.