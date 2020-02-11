Sindirim problemleri için birebir!

Köri kaç kalori? Körinin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de köridir. Peki, 100 gram köri kaç kaloridir?

Köride bulunan güçlü antioksidanlar sağlığınız için çok önemli yararlar sunar. Köri baharatı, sindirim sisteminizi güçlendirmeye, bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Diyetinize köri eklemek yiyeceklerin sindirimini hızlandırır, sindirimini teşvik eder ve bağırsaklarınızdaki iyi bakteri sayısını artırır. Peki, sağlık açısından pek çok faydası bulunan köri kaç kaloridir? İşte, kolinin besin değerleri…

KÖRİ KAÇ KALORİ?

100 gram kör yaklaşık 325 kaloridir.

KÖRİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram köride aşağıdakiler bulunur:

Su: 8.8 g

Enerji: 325 Kcal

Protein: 14,29 g

Toplam yağ: 14,01 g

Karbonhidrat: 55.83 g

Lif: 53,2 g

Şeker: 2.76 g

Kalsiyum: 525 mg

Demir: 19.1 mg

Magnezyum: 255 mg

Fosfor: 367 mg

Potasyum: 1170 mg

Sodyum: 52 mg

Çinko: 4.7 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0.7 mg

Tiamin: 0.18 mg

Riboflavin: 0.2 mg

Niasin: 3,26 mg

B-6 Vitamini: 0.11 mg

Folat, DFE: 56 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, IU: 19 IU

E Vitamini (alfa-tokoferol): 25.24 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D Vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 99.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.65 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 8.78 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 3.06 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg