Sindirim sistemi hastalıklarına birebir!

Kudret narının faydaları nelerdir? Kudret narı neye iyi gelir?

Kabakgiller familyasından; tırmanıcı, ince gövdeli, bir yıllık bir bitkidir. Meyveleri taze olarak tüketilen kudret narının tohumlarından macun ve yağ da yapılıyor. Kudret narı, içeriğindeki vitamin, mineral, lif ve pek çok element dolayısıyla hastalık önleyici, tedavi edici şifalı bir bitkidir. Özellikle mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi hastalıklarında kullanılması tavsiye ediliyor. Şimdi, kudret narının sağlık için faydalarından bazılarına daha yakından bakalım...

Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Başta A Vitamini olmak üzere, B1, B2, ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor, bakır ve potasyum bakımından zengin olan kudret narı binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan en şifalı bitkilerden biridir. Peki, Kudret narının faydaları nelerdir? Kudret narı neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KUDRET NARININ FAYDALARI

Kudret narının faydalarından bazıları şunlardır:

Bağışıklığı güçlendirir

İçerdiği E vitamini ve proteinler ile kudret narı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakteri, mikrop ve virüslere karşı koruma sağlar.

Sindirim sistemini tedavi eder

Mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi edici özelliği vardır. Düzenli olarak kudret narı kürü uygulayanlarda mide ve bağırsak ile ilgili sorunlarda, şikayetlerin azaldığı bildirilmiştir.

Kanı temizler

Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler.

Cinsel gücü artırmaya yardımcı olur

Kudret narı, mide rahatsızlığı dışında en çok cinsel sorunlar için kullanılır ve faydası bilinir. Kudret narı bir afrodizyak görevi görür ve cinsel gücü artırır.

Cildi korur

Kudret narı, güneşin zararlı ışınlarından cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Tümör oluşumunu engeller

İçeriğinde var olan likopen ve lutein sayesinde tümör oluşumu ve büyümesini önleyici etki gösterir. Kanser hücrelerinin gelişimini engeller, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin yok olmasına yardım eder.

Kan şekeri seviyelerini korur

Kudret narı, kandaki şeker seviyesini doğal olarak dengeleyen Polypeptide-p veya p-insülin adı verilen insülin benzeri bir bileşim içerir. Kudret narı düzenli olarak tüketildiğinde, kan şekeri düzeyini tip 2 diyabet hastalarında önemli ölçüde düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır.