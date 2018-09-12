Sinem Kobal'a 1.5 milyonluk piyango!

Oyuncu Sinem Kobal, ayakkabı markası Deichmann’ın yeni reklam yüzü oldu.

Oyuncu Sinem Kobal, ayakkabı markası Deichmann’ın yeni reklam yüzü oldu. 1.5 milyon TL’lik anlaşmaya imza atan Kobal, önceki gün kamera karşısına geçti. Çekimler Tuzla’daki İstMarina AVM’de gerçekleşti. Marka geçen yıl 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile çalışmıştı.