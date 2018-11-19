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Sinema salonu bastı!

Sinema salonu bastı!

Herkes şoke oldu...

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Burcu Biricik, başrolünü Mert Fırat ve Hazar Ergüçlü’yle paylaştığı, ‘Her Şey Seninle Güzel’ filminin galası için Ankara’ya gitti.

Oyuncu, başka bir sinema salonuna girerek seyircilere sürpriz yaptı. Biricik’i karşısına görenler şoke oldu. İzleyenler, oyuncuyla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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