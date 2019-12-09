SINIR KAPISINDA 30 KİLO KAÇAK ÜRÜN!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 08.12.2019 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan K.Z. (E-60)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, 30 kilo pirinç, 8 şişe soya sosu, 4 koli acı sos, 1 adet satır ve 4 paket peynir bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.