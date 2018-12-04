Sinir Krizi Geçirdi!

Ece Erken duş camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Oğlu banyodayken camın patladığını söyleyen Erken, "Bunun hesabını ödeyecekler" dedi.

Ece Erken, akşam saatlerinde Instagram hesabından bir video paylaştı. Videoda evindeki banyoyu çeken Ece Erken adeta çılgına döndü. Oğlu Eymen banyodayken bir anda duşakabin camının patladığını söyleyen Erken, " Bunu kim açıklar ya! Durup dururken ya Eymen'e bir şey olsaydı" diyerek tepkisini dile getirdi.