SİNYALCİLER: SON AKŞAM YEMEĞİ
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
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Yapımı :2017 - Türkiye
Tür :Komedi
Yönetmen :Ahmet Kapucu
Oyuncular :Burak Satıbol , Ayhan Taş , Erdağ Yenel , Cemal Hünal , Tamer Karadağlı
Senaryo :Özgür Bakar , Alper Kıvılcım
Yapımcı : -
Film Özeti
Naylon fatura konusunda uzman mali müşavir Nevzat (Burak Satıbol), binbir türlü üçkağıtla yolunu bulmaya çalışan sinyalci Kadir (Erdağ Yenel) ve müşterilerine sahte rakı satan meyhaneci Cengiz (Ayhan Taş), acil 100 bin TL'ye ihtiyaçları olunca İsa'nın Son Akşam Yemeği tablosunun çalınması olayı da dahil olmak üzere birçok belaya bulaşacaklardır.
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