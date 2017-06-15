SİNYALCİLER: SON AKŞAM YEMEĞİ

Yapımı :2017 - Türkiye

Tür :Komedi

Yönetmen :Ahmet Kapucu

Oyuncular :Burak Satıbol , Ayhan Taş , Erdağ Yenel , Cemal Hünal , Tamer Karadağlı

Senaryo :Özgür Bakar , Alper Kıvılcım

Yapımcı : -

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Film Özeti

Naylon fatura konusunda uzman mali müşavir Nevzat (Burak Satıbol), binbir türlü üçkağıtla yolunu bulmaya çalışan sinyalci Kadir (Erdağ Yenel) ve müşterilerine sahte rakı satan meyhaneci Cengiz (Ayhan Taş), acil 100 bin TL'ye ihtiyaçları olunca İsa'nın Son Akşam Yemeği tablosunun çalınması olayı da dahil olmak üzere birçok belaya bulaşacaklardır.