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"Sıra sana geliyor" mesajını görünce...

"Sıra sana geliyor" mesajını görünce...

"Sıra sana geliyor" mesajını görünce...

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Hayatını kaybeden yakın arkadaşı tiyatro oyuncusu Cengiz Baykal için taziye mesajı yayınlayan oyuncu Zafer Algöz'ü gelen bir mesaj çıldırttı.

Sosyal medya hesabından Cengiz Baykal'ın fotoğrafını paylaşan Zafer Algöz, altına "Sevgili arkadaşım Cengiz Baykal da gitti... Mekanın cennet olsun canım benim" notunu düştü.

Bir takipçisinin "Sıra sana geliyor" mesajını gören ünlü oyuncu çok sinirlendi ve “Böyle bir günde, sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum. Yavşak, pislik” diye cevap verdi.

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