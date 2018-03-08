SIRADA DOME HOTEL Mİ VAR?

Yıllardır başarılı bir şekilde Turizm Emekçileri Sendikası tarafından yönetilen, Vakıflar İdaresine ait Dome Hotel’in, 15 Mayıs’ta süresi dolacak olan sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve otelin özel bir şirkete devredileceği yönündeki haberler sendikayı ayağa kaldırdı

Deniz ABİDİN

Dome Hotel’in Vakıflar İdaresi ile olan sözleşmesini yenilemeyeceği, hotelin bir şahsa kiralanacağı yönünde çıkan haberlere, Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı, Dayanışma Turizm LTD. Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman’dan tepki geldi.

Bayram Karaman, geçmişten bugüne kadar Dome Hotel ile ilgili düşüncelerinin değişmediğini belirterek, işletmenin halkın malı olarak kalması yönünde çok emek verildiğine dikkat çekti. Karaman, Dome Hotel’de çalışanların örgütlü olduğunu, 1997 yılında özelleştirilmesin diye çok çaba sarf edildiğini söyledi. Karaman, hotelin işletme karının çok uzun yıllardır Vakıflara ciddi miktarda kaynak akışı sağladığını söyleyerek, Dome Hotel’in toplumsal karının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. “Dome Hotel’i sadece parayla ölçmek yanlıştır” diyen Karaman, “Girne Kalesi para ile ölçülebilir mi? Tarihi bir kimliği vardır. Dome Hotel de bu tarihi dokuyu tamamlar. Şimdi daha çok kar edebilirim düşüncesinde olan birine kiralanırsa toplum bundan ne fayda sağlar?” diye sordu.

“Kararı ülkeyi yönetenler verecek”

Bayram Karaman, “Dome Hotel’i vereceğim diyen insanların yetkisi ne kadardır?” diye sorarak, bu durumun mahkemede de tescil edildiğini, Vakıflar İdaresinin çok ağır bir zarar kamburundan kurtarıldığını, hotele çok ciddi yenilikler yapıldığını kaydetti. Bunun için Türkiye’de ödül aldıklarını da hatırlatan Karaman, misafir memnuniyetini en hızlı artıran hotel ödülü aldıklarını söyledi. Karaman, işletmenin zararının yanına toplumsal faydayla birlikte işletme karının da eklendiğini ifade ederek, mahkemede bu modelin uygulanması için istinaf da dahil karar aldı. Bayram Karaman, burada kararı verecek olanın ülkeyi yönetenler olduğunu söyledi.

“Çalışanların geleceği söz konusu”

Karaman, “Siyasilerin vereceği kararlar beni ilgilendirmez, Vakıflar Yönetim Kurulunun alacağı karar beni ilgilendirmez. Burayı kim çok para verirse ona vereceğim demek doğru bir yaklaşım değildir. O zaman bu ülke ayakta kalmaz” diye konuştu. Karaman, ev içindeki eşyaların satışa çıkartılması durumunda sıranın eve de gelebileceğine dikkat çekerek, Dome Hotel’de 134 kişinin çalışmakta olduğunu ve bu insanların geleceğinin söz konusu olduğunu söyledi.

“15 Mayıs’ta sözleşme süresi doluyor”

Karaman, 15 Mayıs’ta 10 yılın dolmasıyla sözleşmenin sona ereceğini anımsatarak, çalışanların iş hukukundan doğan hakları olduğunu kaydetti. Karaman, geçmişte hotele misafirlerden ve gazinodan elde edilen kiranın gelmekte olduğunu anımsatarak, ancak bu miktarın yetmediğini, Vakıflar İdaresi merkez bütçeden 3 buçuk trilyon kaynak aktarıldığını söyledi.

Karaman, 10 yıl önce bu modele onay veren Ferdi Sabit Soyer hükümetinin “Vakıflar İdaresi zarar ediyor, yatırım yapacak durumda değil, size verelim” dediğini anımsatarak, bu teklife karşılık tek şart koşulduğunu, onun da Vakıflar İdaresinin garanti geliri olmasını, gazino kirasının bedelini Vakıfların almasını talep ettiklerini kaydetti. Karaman, 10 yıldır gazinonun Vakıflar İdaresine kira ödediğini vurguladı.

Bayram Karaman, 2009 yılından günümüze kadar Vakıflar İdaresinin sürekli sıkıntı yarattığını hatta kendilerine dava açtığını ve bu davayı kaybettiğini belirterek, idarenin hotele yönelik daha birçok konuda olumsuz davranışta bulunduğunu belirtti.

“Vakıflar İdaresi sözleşme süresini uzatmama kararı aldı”

Karaman, şöyle devam etti, “Dome Hotel çalışanları kendini Vakıflar camiasından sayıyor. Vakıflar camiasından olmayıp da şimdi Vakıflar adına ahkam kesenler, tabii ki Dome Hotel’i çok para verene verelim diyenlere, ne sendika ne de çalışan izni vermeyecektir. Son günlerde yeniden benim de kulağıma bu gibi söylemler geldi. Bu konuda hukukçumuz ile görüşmeye başladık. Gelen bilgiyi bildirdik. Vakıflar idaresi bu konuda bizimle herhangi bir temas kurmadı. Vakıflar İdaresi, siyasi otoritenin atadığı yönetim kurulunun belirlediği politikalar çerçevesinde genel müdür tarafından yönetilir. Geçmiş hükümet döneminde Dome Hotel’in işletme yönetim kurulunda UBP’yi temsilen bir kişi, bir de DP’yi temsilen bulunan bir kişi vardır. Biz bu kişilerin de oy birliği ile Vakıflar İdaresinden sözleşme süresinin uzatılmasını talep ettik. Ancak bize, müdür eliyle avukatlarımız aracılığıyla bir yazı geldi. Yazıda 15 Mayıs 2018 tarihinde biten sözleşmeyi uzatmayacaklarını ifade ettiler”

“Örnek bir model”

Karaman, Vakıflar İdaresinin hukuki yollara başvurma hakkı olduğunu belirterek, Dome Hotel yönetimi olarak mahkemede gerekçelerini sunabileceklerini söyledi. Karaman, ülkede var olan bütün siyasi partilerle yapılan temaslarda, ister muhalefette olsun isterse iktidarda olsun, bunun örnek bir model olduğu, çalışanların yönettiği ve ender görülen bir model olduğu yönünde görüşler aldığını kaydetti.

Karaman, çalışanları gününde ödediklerini, kimseye bir borçlarının olmadığını belirterek, 600’ün üzerinde iş insanının hotel ile çalışmakta olduğunu söyledi. Karaman, özelleştirme konusunda kararı hükümetin vereceğini, Vakıflar İdaresi başkan ve üyelerinin atamayla görev yaptığını belirterek, atanacak olan yeni yönetim kurulunun kararı doğrultusunda, Dome Hotel ile ilgili karar alınacağını kaydetti.

“Biz buradan çıkmayacağız”

Bayram Karaman, “Yönetim Kuruluna atananlar Dome Hotel’in geleceğini belirleyecek” diyerek, “Bu noktada kimin ne düşüneceğini bilemem, niyet de okuyamam. Ancak ben çalışanıma ve sendikama güveniyorum. Turizm Emekçileri Sendikası olarak da bizim bir inancımız vardır. Biz buradan çıkmayacağız. Biz bu modelle ortaya koyduk ki uygulamadan Vakıflar İdaresi de çalışanlar da kazandı. Dome Hotel ve Kıbrıs Türk halkı kazandı. Bu modelin bugüne kadar hiç kaybedeni olmadı. Buna cesaret eden dönemin siyasilerine de teşekkür etmek gerekir.

Türkiye’den de çok fazla siyasi insan bu modele övgü yağdırdı. Birçok krizin sonlandırılması için örnek bir çalışma üretenlerin yönetim sorumluğunu da alması yönünde çok övgü aldık. Güzel bir modeli birkaç kuruş daha fazla alacaklar diye bir kişiye vermek ne kadar doğrudur?”

“Toplum bu işten kazanacak mı?”

Karaman, bugüne kadar yapılan özelleştirmelerle ekonominin dışına çıkıldığına vurgu yaparak, “İstihdam imkanı daraldı, vergiler azaldı, maddi sıkıntılar çoğaldı. Bu ülkede ne verildiyse elde avuçta kalmadı. Her şey kiralanarak güzel olacaksa o zaman ben soruyorum, 1977 yılından günümüze neden her şey daha kötüye gitti? Devletin ekonomik anlamdaki gelişmesi dahi sağlanamadı. Siyasilerin de bunları sorguladığını ümit ediyorum. Kişilerin kendi düşüncelerine göre değil, önemli olan toplumun bu işten ne kazanacağıdır. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Vakıflar Yönetim Kurulu ve bu kişileri atayan hükümet yetkilileri, buna muhalefet de dahil, bu modelin yaşamasına ve Dome Hotel’in bugünkü haliyle aslına uygun bir şekilde geleceğe taşımamıza fırsat yaratırlar” diye konuştu.

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