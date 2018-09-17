Dönem dönem yaptığı Atatürk paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan komedyen Şahan Gökbakar, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde Recep İvedik 6’nın çekimleri için Bursa’da olan komeyden Şahan Gökbakar, Recep İvedik karakterini Afrika’ya götürmeye hazırlanıyor. Çektiği Recep İvedik filmleriyle büyük gişe başarısı elde eden Şahan Gökbakar aynı zamanda hesabından yaptığı Atatürk paylaşımlarıyla da öne çıkan bir isim… Pek çok ünlünün aksine düşüncelerini tüm samimiyeti ve dobralığıyla ortaya koyan Gökbakar, Atatürk büstünün önünde çektiği selfieyi takipçileriyle paylaştı. Gökbakar çok sayıda beğeni ve yorum alan karesine şu satırları düştü:

“Arkada duran Büyük ATATÜRK, öndeki ise onun sayesinde adam olmuş sıradan bir Türk. Her şey için teşekkürler…”